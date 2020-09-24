Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 11 тра, 2021 10:14
change_pm написав: flyman написав:
один головний з матрасників це Китай, ще трохи РФ, і т.д.
Чи ти думаєш, що це бабушки з гробовими
?
Прикро, що тебе забанили в гуглі, а новини такі ти вчасно не читаєш...
Я ж казав, що це грощі часників, а не держав - ознайомся...
With an Extra $5.4 Trillion in Savings, Are Global Consumers Primed for a Massive Spending Boom? https://finance.yahoo.com/news/extra-5- ... 32466.html
Та ж читаю, США надрукувала за рік +40% нікомунепотрібно, подумав ніфігассє, і підняв рейт теж на 40% ... не клює.
flyman
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Додано: Вів 11 тра, 2021 10:30
flyman написав:
Та ж читаю, США надрукувала за рік +40% нікомунепотрібно, подумав ніфігассє, і
підняв рейт теж на 40%
...
не клює
.
Хотів також підняти, а потім згадав - краще синиця в руці, ніж 6-12 місяців шукати нову роботу )))
Звичайно, шо не клює - я тобі пропонував роботу, посудомійник в Каліфорнії, 20 баксів за годину.
А ти хочеш просто нізащо, щоб тобі не 15 баксів платили за нічого не робиння, а 21
На жаль, так не буває...
My local Chipotle $CMG closed five hours early today because they didn't have enough staff to keep the store open. https://twitter.com/LynAldenContact/sta ... 4588188672
change_pm
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Додано: Вів 11 тра, 2021 10:36
1) Tesla $TSLA: -30%
2) Teladoc $TDOC: -54%
3) Roku $ROKU: -38%
4) Square $SQ: -23%
5) Shopify $SHOP: -28%
6) Zillow $Z: -47%
7) Spotify $SPOT: -41%
Zoom $ZM: -51%
9) Twilio $TWLO: -36%
10) Coinbase $COIN: -33%
https://twitter.com/charliebilello/stat ... 9134162950
зі. З задоволення подивлюсь, як дядя Коля задзвонить Дерев"яній Катє
change_pm
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Додано: Вів 11 тра, 2021 10:37
Imagine being an engineer with a $65k starting salary when you could be making $100k at Chipotle in 3 years. https://twitter.com/RampCapitalLLC/stat ... 8923789318
зі. Ну, туп...є... Задорнов
Chipotle raises average hourly wage, looks to hire 20,000 workers https://finance.yahoo.com/news/chipotle ... 01678.html
зі. Інфлец з.п. в Штатах почався...
Якщо у вас коледж дігрі, а вам плотють, як обслузі в Чіпотле, то імхо у ваших босів два варіанти - самим робити роботу чи платити більше...
Жорік - допіз...ся і догрався зі своїм друкуванням
Так хочеться назвати його тими словами, ким він насправді є, але ... ... ...
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change_pm
в Вів 11 тра, 2021 12:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 11 тра, 2021 10:44
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Додано: Вів 11 тра, 2021 10:49
71% Of Eligible Gen-Zers Don't Qualify For Military Due To Obesity, Criminal Records And Other Reasons https://twitter.com/zerohedge/status/13 ... 4164614146
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Додано: Вів 11 тра, 2021 11:02
flyman написав:
Та ж читаю, США надрукувала за рік +40% нікомунепотрібно, подумав ніфігассє, і
підняв рейт теж на 40% ... не клює
.
Ти ж не в Індії, так же ж
Ось тому і не клює
Work From Home Jobs Are Going to India
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Додано: Вів 11 тра, 2021 12:18
California In Chaos! What JUST Happened! Gas Prices To Surge!
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Додано: Вів 11 тра, 2021 12:26
change_pm написав: California In Chaos! What JUST Happened! Gas Prices To Surge!
"Инфляция под контролем", "можно печатать по 120млрд баксов в месяц и ничего не будет!"
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Додано: Вів 11 тра, 2021 12:33
Вкладчик1234 написав: change_pm написав: California In Chaos! What JUST Happened! Gas Prices To Surge!
"Инфляция под контролем",
"можно печатать по 120млрд баксов в месяц и ничего не будет!"
На жаль так
A record number of small businesses can’t find enough workers to hire, NFIB finds https://www.marketwatch.com/story/a-rec ... 2?mod=bnbh
зі. А нафіга працювати, коли Баідон роздає чеки, Жорік викуповує, Маск твітить
change_pm
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