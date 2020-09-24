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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 195196197198
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 14:37

Я тут ось чьо подумав....

Вчорашній і сьогодняшній залив омерофонди зв"язан зі зливом інсайду по інфлецу, який вийде завтра...

Ось сьогодняшній інфлец в Китаї...
🇨🇳#китай #инфляция #отчетность
Китай - потребинфляция CPI (апр) = +0.9% г/г (пред +0.4%)

Китай - проминфляция CPI (апр) = +6.8% г/г (пред +4.4%)


зі. Як би росте інфлец, треба різати "Жоріка", а Жорік не хоче :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 18:02

BofA считает, что пик QE главными мировыми ЦБ будет пройден уже в этом квартале . Дальше - замедление

Goldman прогнозирует пик роста экономики США уже в этом квартале


https://t.me/markettwits/137236
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