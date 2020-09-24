Ось сьогодняшній інфлец в Китаї...
🇨🇳#китай #инфляция #отчетность
Китай - потребинфляция CPI (апр) = +0.9% г/г (пред +0.4%)
Китай - проминфляция CPI (апр) = +6.8% г/г (пред +4.4%)
зі. Як би росте інфлец, треба різати "Жоріка", а Жорік не хоче
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Додано: Вів 11 тра, 2021 14:37
Я тут ось чьо подумав....
Вчорашній і сьогодняшній залив омерофонди зв"язан зі зливом інсайду по інфлецу, який вийде завтра...
Ось сьогодняшній інфлец в Китаї...
зі. Як би росте інфлец, треба різати "Жоріка", а Жорік не хоче
Додано: Вів 11 тра, 2021 18:02
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