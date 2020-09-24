Ось сьогодняшній інфлец в Китаї...
🇨🇳#китай #инфляция #отчетность
Китай - потребинфляция CPI (апр) = +0.9% г/г (пред +0.4%)
Китай - проминфляция CPI (апр) = +6.8% г/г (пред +4.4%)
зі. Як би росте інфлец, треба різати "Жоріка", а Жорік не хоче
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Додано: Вів 11 тра, 2021 14:37
Я тут ось чьо подумав....
Вчорашній і сьогодняшній залив омерофонди зв"язан зі зливом інсайду по інфлецу, який вийде завтра...
Ось сьогодняшній інфлец в Китаї...
зі. Як би росте інфлец, треба різати "Жоріка", а Жорік не хоче
Додано: Вів 11 тра, 2021 18:02
Додано: Вів 11 тра, 2021 21:00
Ізраїль
Там проста жесть...
зі. сподіваюсь реактор не зафігачат...
ззі. Я в там нерухомість ні для себе, ні в оренду, ні на перепродаж навіть не дивився б!
Додано: Вів 11 тра, 2021 22:30
"Лишние люди" утилизируются либо в войнах, либо от болезней и голода.
А илитка будет жить в "новом дивном мире".
То о чём говорится в этой ветке
В этот раз "кризис" наступил оттуда, откуда не ждали. Вот будет прикол, когда крипта навёрнется, сколько буратин в окно выйдут...
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