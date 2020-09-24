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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 195196197198
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 14:37

Я тут ось чьо подумав....

Вчорашній і сьогодняшній залив омерофонди зв"язан зі зливом інсайду по інфлецу, який вийде завтра...

Ось сьогодняшній інфлец в Китаї...
🇨🇳#китай #инфляция #отчетность
Китай - потребинфляция CPI (апр) = +0.9% г/г (пред +0.4%)

Китай - проминфляция CPI (апр) = +6.8% г/г (пред +4.4%)


зі. Як би росте інфлец, треба різати "Жоріка", а Жорік не хоче :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 18:02

BofA считает, что пик QE главными мировыми ЦБ будет пройден уже в этом квартале . Дальше - замедление

Goldman прогнозирует пик роста экономики США уже в этом квартале


https://t.me/markettwits/137236
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 21:00

Ізраїль

Там проста жесть...

https://twitter.com/EndGameWW3

зі. сподіваюсь реактор не зафігачат...

ззі. Я в там нерухомість ні для себе, ні в оренду, ні на перепродаж навіть не дивився б!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 22:30

Беспорядки между палестинцами и израильтянами продолжаются и на земле

На последнем видео горит электростанция, без электричества могут остаться многие районы как сектора Газа, так и Израиля.

https://t.me/ru2ch_news/12426

"Лишние люди" утилизируются либо в войнах, либо от болезней и голода.

А илитка будет жить в "новом дивном мире".

То о чём говорится в этой ветке :)
В этот раз "кризис" наступил оттуда, откуда не ждали. Вот будет прикол, когда крипта навёрнется, сколько буратин в окно выйдут...
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 08:28

  Вкладчик1234 написав:
Беспорядки между палестинцами и израильтянами продолжаются и на земле

На последнем видео горит электростанция, без электричества могут остаться многие районы как сектора Газа, так и Израиля.

https://t.me/ru2ch_news/12426

"Лишние люди" утилизируются либо в войнах, либо от болезней и голода.

А илитка будет жить в "новом дивном мире".

То о чём говорится в этой ветке :)
В этот раз "кризис" наступил оттуда, откуда не ждали. Вот будет прикол, когда крипта навёрнется, сколько буратин в окно выйдут...

Кріпта не навернєтся - це нова парадигма, в цей раз буде по іншому :mrgreen:

зі. Купляйте додж, слухайте Маска (в нього чесне обличчя :mrgreen: )
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 09:05

  change_pm написав:1) Tesla $TSLA: -30%
2) Teladoc $TDOC: -54%
3) Roku $ROKU: -38%
4) Square $SQ: -23%
5) Shopify $SHOP: -28%
6) Zillow $Z: -47%
7) Spotify $SPOT: -41%
8) Zoom $ZM: -51%
9) Twilio $TWLO: -36%
10) Coinbase $COIN: -33%

https://twitter.com/charliebilello/stat ... 9134162950

зі. З задоволення подивлюсь, як дядя Коля задзвонить Дерев"яній Катє :mrgreen:


Судячи з усьго синок дяді Колі вчора дзвонив Каті :mrgreen:
Cathie Wood's ARK shed a third of its Apple holdings as its flagship fund keeps slumping

https://seekingalpha.com/news/3694550-c ... s-slumping

зі. Катюшка злила 30% своїх акцій Епла і купила акцій своїх АРКов ))))
Що це, як не маніпулєц??? )))

ззі. Ой, Катя, Катя, скільки ти людей по миру пустиш...
change_pm
 
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