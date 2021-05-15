Додано: Суб 15 тра, 2021 11:18

СНБО по поручению Зеленского займется "важнейшим" , проверкой использования государственных дач в Конча-Заспе. Видимо теперь там будут жить только "свои".

России просто надоело финансировать антиукраинские силы. Идея Дмитриева идеально проста - убрать ставшего ненужным и обременительным Медведчука и добиться экономических преференций группе Бойко-Левочкина через повышение тарифов на электроэнергию. Приятный бонус этой комбинации - доходы российских структур контролирующих 15-18%. энергораспределяющих сетей. И за все это заплатят наивные избиратели Украины поверившие, что "комик разговорного жанра" может быть хорошим президентом.

22.04.2021 г. состоялся телефонный разговор между главой ОПУ Ермаком и специальным представителем президента РФ Дмитриевым. В разговоре в частности подымался вопрос о возобновлении деятельности подсанкционных каналов "112 Украина", ZIK и Newsone письмо о чем было отправлено Зеленскому неделей раньше. Ермак заявил, что возобновление деятельности этих каналов приведет только к "усилению националистических сил" в Украине и предложил вариант, который, по его словам, согласован с частью ОПЗЖ. Суть предложения в том, что по решению правительства в структуре цены за электроэнергию, стоимость базового тарифа за услуги облэнерго по транспортировке до конечного пользователя будут повышены в 2-3 раза, что позволит "заинтересованным лицам" получить "определенную компенсацию". "Заинтересованным лица" - это Бойко и Левочкин. Пикантность ситуации в том, что структуры Медведчука почти не присутствуют в облэнерго. Жест Ермака - это более интерес Бойко, Левочкина и его структур. Фактически Ермак подавая это для Зеленского как условия России, решает какие то личные вопросы с частью ОПЗЖ, за спиной Медведчука и возможно и Зеленского.

Игры Зеленского\Марченко с ОВГЗ начинают тихо разрушать банковскую систему Украины.

Классический пример - "Ощадбанк". За 2020 год банк рапортовал о наличии прибыли 2,8 млрд грн., что позволило выплатить государству дивиденды в размере 833 млн грн. В 2021 году оказалось, что прибыль сформирована в результате от переоценки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в капитале банка, а на самом деле никакой прибыли просто нет. Результат - прибыль на первый квартал 2021 года упала почти в десять (!!) раз по сравнению с 2020 г.

Судя по всему кадровые перестановки в Кабинете министров тремя кандидатурами не ограничатся. Строитель ОВГЗ-пирамиды в Украине, министр финансов Марченко тоже может паковать вещи. Хотя ситуация нестабильна, слишком много групп влияния крутятся на маленьком пространстве возле Зеленского.