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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 15 тра, 2021 09:15
flyman написав:
Я вже деякий час тут пишу, що якщо можна забезпечити собі кешфло від 1Кує в місяць
, то можна жити в б-якій придатній для життя країні, за винятком США, Швейцірії, Японії, Астралії і ще деяких країн з високою вартістю життя.
А поки ковідна шиза - сидимо і вивчаємо через інтернет можливі варіанти.
Та ти де це тіко на пишеш....
Проблемо, шо для цього тобі треба лімон зєлєні, але зелень з тобою не ділиться (зі мною також
)...
То як же ж здобути?
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Додано: Суб 15 тра, 2021 09:18
зі. сподіваємось на краще... що ще нам робити?
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Додано: Суб 15 тра, 2021 10:40
Олег Соскин: Мир движется к финансовому, экономическому и социальному коллапсу
зі. тепер я поняв, хто мене надихає
ззі. подивився... отримав багато задоволення )))
Востаннє редагувалось change_pm
в Суб 15 тра, 2021 11:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 15 тра, 2021 10:49
change_pm написав: flyman написав:
Я вже деякий час тут пишу, що якщо можна забезпечити собі кешфло від 1Кує в місяць
, то можна жити в б-якій придатній для життя країні, за винятком США, Швейцірії, Японії, Астралії і ще деяких країн з високою вартістю життя.
А поки ковідна шиза - сидимо і вивчаємо через інтернет можливі варіанти.
Та ти де це тіко на пишеш....
Проблемо, шо для цього тобі треба лімон зєлєні, але зелень з тобою не ділиться (зі мною також
)...
То як же ж здобути?
піднімати рейт(я на 40%, от намагаюся підсікти рибу)
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Додано: Суб 15 тра, 2021 11:06
flyman написав: change_pm написав: flyman написав:
Я вже деякий час тут пишу, що якщо можна забезпечити собі кешфло від 1Кує в місяць
, то можна жити в б-якій придатній для життя країні, за винятком США, Швейцірії, Японії, Астралії і ще деяких країн з високою вартістю життя.
А поки ковідна шиза - сидимо і вивчаємо через інтернет можливі варіанти.
Та ти де це тіко на пишеш....
Проблемо, шо для цього тобі треба лімон зєлєні, але зелень з тобою не ділиться (зі мною також
)...
То як же ж здобути?
піднімати рейт(я на 40%, от намагаюся підсікти рибу
)
Скіко ти вже сидиш на бенчу з новим рейтум? 3-4-6-8 місяців?
зі. порахуємо...
- нехай старий рейт Флая був 3 куе в місяць:
* 3 місяці на бенчу = - 9 куе
* 5 місяців на бенчу = - 15 куе
* х місяців на бенчу = - хх куе
- новий рейт 3 куе*40% = 4.2 куе / не клює поки що
То що ми, глибокоповажаємі бобри маємо
А маємо провтик від 9 до хх куев за період хх
ззі. Ну, такєєєєєєєє.........
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Додано: Суб 15 тра, 2021 11:18
СНБО по поручению Зеленского займется "важнейшим" , проверкой использования государственных дач в Конча-Заспе. Видимо теперь там будут жить только "свои".
России просто надоело финансировать антиукраинские силы. Идея Дмитриева идеально проста - убрать ставшего ненужным и обременительным Медведчука и добиться экономических преференций группе Бойко-Левочкина через повышение тарифов на электроэнергию. Приятный бонус этой комбинации - доходы российских структур контролирующих 15-18%. энергораспределяющих сетей. И за все это заплатят наивные избиратели Украины поверившие, что "комик разговорного жанра" может быть хорошим президентом.
22.04.2021 г. состоялся телефонный разговор между главой ОПУ Ермаком и специальным представителем президента РФ Дмитриевым. В разговоре в частности подымался вопрос о возобновлении деятельности подсанкционных каналов "112 Украина", ZIK и Newsone письмо о чем было отправлено Зеленскому неделей раньше. Ермак заявил, что возобновление деятельности этих каналов приведет только к "усилению националистических сил" в Украине и предложил вариант, который, по его словам, согласован с частью ОПЗЖ. Суть предложения в том, что по решению правительства в структуре цены за электроэнергию, стоимость базового тарифа за услуги облэнерго по транспортировке до конечного пользователя будут повышены в 2-3 раза, что позволит "заинтересованным лицам" получить "определенную компенсацию". "Заинтересованным лица" - это Бойко и Левочкин. Пикантность ситуации в том, что структуры Медведчука почти не присутствуют в облэнерго. Жест Ермака - это более интерес Бойко, Левочкина и его структур. Фактически Ермак подавая это для Зеленского как условия России, решает какие то личные вопросы с частью ОПЗЖ, за спиной Медведчука и возможно и Зеленского.
Игры Зеленского\Марченко с ОВГЗ начинают тихо разрушать банковскую систему Украины.
Классический пример - "Ощадбанк". За 2020 год банк рапортовал о наличии прибыли 2,8 млрд грн., что позволило выплатить государству дивиденды в размере 833 млн грн. В 2021 году оказалось, что прибыль сформирована в результате от переоценки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в капитале банка, а на самом деле никакой прибыли просто нет. Результат - прибыль на первый квартал 2021 года упала почти в десять (!!) раз по сравнению с 2020 г.
Судя по всему кадровые перестановки в Кабинете министров тремя кандидатурами не ограничатся. Строитель ОВГЗ-пирамиды в Украине, министр финансов Марченко тоже может паковать вещи. Хотя ситуация нестабильна, слишком много групп влияния крутятся на маленьком пространстве возле Зеленского.
Увольнение Мендель, почти месяц безоблачной семейной идиллии и отношений между супругами * связано у Зеленского с банальным меркантильным расчетом - он хочет полюбовно решить вопрос о передаче ему полных прав владения фирмой San Tommaso SRL на которой числится дом по адресу Forte-Dei-Marmi (LU) Via M.Civitali, 104 P. S1-T-1. Скорее всего речь идет о попытках его продать, для получения с какой то неизвестной нам целью легальных средств в размере 1,2-1.5 млн. $
* По поводу вопроса о "приватности" Все, что касается официальных лиц государства (а жена президента - официальное лицо), на которых тратится финансирование получаемое из налогов уплаченных гражданами государства, является социально значимым и не может ограничиваться в освещении по мотивам приватности.
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Додано: Суб 15 тра, 2021 11:20
По данным национальной переписи населения количество трудоспособного населения (от 15 до 59 лет, китайский стандарт) Китая за 10 лет сократилось на 36 миллионов, с 936 в 2010 году до 900 млн. в 2019 году.
Общая численность населения 1.411 млрд. человек.
Проверить соответствие этих данных реальным нет возможности, ибо единственный сигнальный параметр количества населения Китая, потребление электроэнергии на душу наcеления засекречен в 2011 году.
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Додано: Суб 15 тра, 2021 20:59
change_pm написав:
зі. порахуємо...
- нехай старий рейт Флая був 3 куе в місяць:
* 3 місяці на бенчу = - 9 куе
* 5 місяців на бенчу = - 15 куе
* х місяців на бенчу = - хх куе
- новий рейт 3 куе*40% = 4.2 куе / не клює поки що
То що ми, глибокоповажаємі бобри маємо
А маємо провтик від 9 до хх куев за період хх
ззі. Ну, такєєєєєєєє.........
тепер берем правильний калькулятор:
ідеш на 3куя і рік на трьох куях куєш, через рік рев"ю на 3%
ітого за рік 36куїв, і новий рейт 3100.
Ціль - лям баксів, в старих грошах, так років за 28.
На бенчі 4 міс. і куяк підсікаєш клієнта і вуаля, 4.2х8=33.6Куїв і це без рев"ю.
Ціль - лям баксів, в старих грошах, так років за 20.
4 місяці простою, зато 8 років економії для F.I.R.E.
З рев"ю і складеним процентом ще скоріше.
Так що точка входа визначає початковий імпульс.
Можна ще фантастичнішу картину намалювати:
12 місяців підготовки та інтерв"ювівс в FAANG, і бах!!!
Рік простою, але стартуєш ракетою з 200+куїв.
Траекорію, швидкість і точку F.I.R.E. посадки, надіюсь, сам розрахуєш.
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flyman
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