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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 198199200201
Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 09:18

500-600 йоро дуже аскетично (((



зі. усе летить в .оппу...

ззі. арендувати хату, як взяти іпотеку - так складно...
Востаннє редагувалось change_pm в Нед 16 тра, 2021 09:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 09:20

Португеш...продуктеш ))))

change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 11:49

Хм....

Я тут подивився на фотоси своїх знайомих з України, ну таке враження, шо Україна - чемпіон світа з вакцинування, помирає від ковіда 0 (нуль) людей в день, і захворіває також 0 (нуль)...

І так вже триває мабудь рік...

Шо на фотосах? - всі без масок, без соціальної дистанції, всі десь тусують :)

Ох, чудова країна... подивимось на новини, коли туди дійде індійський варіант...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 11:53

  change_pm написав:Я тут подивився на фотоси своїх знайомих з України, ну таке враження, шо Україна - чемпіон світа з вакцинування, помирає від ковіда 0 (нуль) людей в день, і захворіває також 0 (нуль)...

І так вже триває мабудь рік...

Шо на фотосах? - всі без масок, без соціальної дистанції, всі десь тусують :)

Ох, чудова країна... подивимось на новини, коли туди дійде індійський варіант...

Несмотря на это, происходит чудо, и все регионы повыходили из "красной зоны". Просто в Украине бюджеты на промоушен ковида не очень большие, поэтому "чувство тревоги" долго не держится.

А что там в Индии, все уже вымерли? :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 12:13

  Вкладчик1234 написав:
  change_pm написав:Я тут подивився на фотоси своїх знайомих з України, ну таке враження, шо Україна - чемпіон світа з вакцинування, помирає від ковіда 0 (нуль) людей в день, і захворіває також 0 (нуль)...

І так вже триває мабудь рік...

Шо на фотосах? - всі без масок, без соціальної дистанції, всі десь тусують :)

Ох, чудова країна... подивимось на новини, коли туди дійде індійський варіант...

Несмотря на это, происходит чудо, и все регионы повыходили из "красной зоны". Просто в Украине бюджеты на промоушен ковида не очень большие, поэтому "чувство тревоги" долго не держится.

А что там в Индии, все уже вымерли? :)

Поки не всі...але вже нова пугалка пішла, імхо, ти читав, що засіяно на 30-40% в Індії менше, ніж завжди...

Прогнозують голод...

зі. Ох же ж ці прогнозисти :!:
change_pm
 
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  #<1 ... 198199200201
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