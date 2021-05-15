|
|
|
Інвестуємо в нерухомість закордоном
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 тра, 2021 09:18
зі. усе летить в .оппу...
ззі. арендувати хату, як взяти іпотеку - так складно...
Востаннє редагувалось change_pm
в Нед 16 тра, 2021 09:20, всього редагувалось 1 раз.
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 3830
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 771 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 16 тра, 2021 09:20
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 3830
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 771 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 16 тра, 2021 11:49
Я тут подивився на фотоси своїх знайомих з України, ну таке враження, шо Україна - чемпіон світа з вакцинування, помирає від ковіда 0 (нуль) людей в день, і захворіває також 0 (нуль)...
І так вже триває мабудь рік...
Шо на фотосах? - всі без масок, без соціальної дистанції, всі десь тусують
Ох, чудова країна... подивимось на новини, коли туди дійде індійський варіант...
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 3830
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 771 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 16 тра, 2021 11:53
change_pm написав:
Я тут подивився на фотоси своїх знайомих з України, ну таке враження, шо Україна - чемпіон світа з вакцинування, помирає від ковіда 0 (нуль) людей в день, і захворіває також 0 (нуль)...
І так вже триває мабудь рік...
Шо на фотосах? - всі без масок, без соціальної дистанції, всі десь тусують
Ох, чудова країна... подивимось на новини, коли туди дійде індійський варіант...
Несмотря на это, происходит чудо, и все регионы повыходили из "красной зоны". Просто в Украине бюджеты на промоушен ковида не очень большие, поэтому "чувство тревоги" долго не держится.
А что там в Индии, все уже вымерли?
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 14593
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7975 раз.
- Подякували: 3847 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Нед 16 тра, 2021 12:13
Вкладчик1234 написав: change_pm написав:
Я тут подивився на фотоси своїх знайомих з України, ну таке враження, шо Україна - чемпіон світа з вакцинування, помирає від ковіда 0 (нуль) людей в день, і захворіває також 0 (нуль)...
І так вже триває мабудь рік...
Шо на фотосах? - всі без масок, без соціальної дистанції, всі десь тусують
Ох, чудова країна... подивимось на новини, коли туди дійде індійський варіант...
Несмотря на это, происходит чудо, и все регионы повыходили из "красной зоны". Просто в Украине бюджеты на промоушен ковида не очень большие, поэтому "чувство тревоги" долго не держится.
А что там в Индии, все уже вымерли
?
Поки не всі...але вже нова пугалка пішла, імхо, ти читав, що засіяно на 30-40% в Індії менше, ніж завжди...
Прогнозують голод...
зі. Ох же ж ці прогнозисти
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 3830
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 771 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ромасик
, vitaliian
і 5 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|10829
|1441397
|
Нед 16 тра, 2021 12:19
BIGor
|
|25
|752
|
|
|2849
|454398
|
|