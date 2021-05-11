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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 тра, 2021 09:18
зі. усе летить в .оппу...
ззі. арендувати хату, як взяти іпотеку - так складно...
Востаннє редагувалось change_pm
в Нед 16 тра, 2021 09:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 16 тра, 2021 09:20
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Додано: Нед 16 тра, 2021 11:49
Я тут подивився на фотоси своїх знайомих з України, ну таке враження, шо Україна - чемпіон світа з вакцинування, помирає від ковіда 0 (нуль) людей в день, і захворіває також 0 (нуль)...
І так вже триває мабудь рік...
Шо на фотосах? - всі без масок, без соціальної дистанції, всі десь тусують
Ох, чудова країна... подивимось на новини, коли туди дійде індійський варіант...
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Додано: Нед 16 тра, 2021 11:53
change_pm написав:
Я тут подивився на фотоси своїх знайомих з України, ну таке враження, шо Україна - чемпіон світа з вакцинування, помирає від ковіда 0 (нуль) людей в день, і захворіває також 0 (нуль)...
І так вже триває мабудь рік...
Шо на фотосах? - всі без масок, без соціальної дистанції, всі десь тусують
Ох, чудова країна... подивимось на новини, коли туди дійде індійський варіант...
Несмотря на это, происходит чудо, и все регионы повыходили из "красной зоны". Просто в Украине бюджеты на промоушен ковида не очень большие, поэтому "чувство тревоги" долго не держится.
А что там в Индии, все уже вымерли?
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Додано: Нед 16 тра, 2021 12:13
Вкладчик1234 написав: change_pm написав:
Я тут подивився на фотоси своїх знайомих з України, ну таке враження, шо Україна - чемпіон світа з вакцинування, помирає від ковіда 0 (нуль) людей в день, і захворіває також 0 (нуль)...
І так вже триває мабудь рік...
Шо на фотосах? - всі без масок, без соціальної дистанції, всі десь тусують
Ох, чудова країна... подивимось на новини, коли туди дійде індійський варіант...
Несмотря на это, происходит чудо, и все регионы повыходили из "красной зоны". Просто в Украине бюджеты на промоушен ковида не очень большие, поэтому "чувство тревоги" долго не держится.
А что там в Индии, все уже вымерли
?
Поки не всі...але вже нова пугалка пішла, імхо, ти читав, що засіяно на 30-40% в Індії менше, ніж завжди...
Прогнозують голод...
зі. Ох же ж ці прогнозисти
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Додано: Пон 17 тра, 2021 10:58
change_pm написав: change_pm написав:
зі. порахуємо...
- нехай старий рейт Флая був 3 куе в місяць:
* 3 місяці на бенчу = - 9 куе
* 5 місяців на бенчу = - 15 куе
* х місяців на бенчу = - хх куе
- новий рейт 3 куе*40% = 4.2 куе / не клює поки що
То що ми, глибокоповажаємі бобри маємо
А маємо провтик від 9 до хх куев за період хх
ззі. Ну, такєєєєєєєє.........
flyman написав:
тепер берем правильний калькулятор:
ідеш на 3куя і рік на трьох куях куєш, через рік рев"ю на 3%
ітого за рік 36куїв, і новий рейт 3100.
Ціль - лям баксів, в старих грошах, так років за 28.
На бенчі 4 міс. і куяк підсікаєш клієнта і вуаля, 4.2х8=33.6Куїв і це без рев"ю.
Ціль - лям баксів, в старих грошах, так років за 20.
4 місяці простою, зато 8 років економії для F.I.R.E.
Непогана схема, гуд лак!
flyman написав:
З рев"ю і складеним процентом ще скоріше.
Так що точка входа визначає початковий імпульс.
Не можу не погодитись...
flyman написав:
Можна ще фантастичнішу картину
намалювати:
12 місяців підготовки та інтерв"ювівс в FAANG, і бах!!!
Рік простою, але стартуєш ракетою з 200+куїв.
Траекорію, швидкість і точку F.I.R.E. посадки, надіюсь, сам розрахуєш.
Люблю хфантастику
Чього ти ще сидиш і не в ФАНГЗІ? Треба не забувати скіко у випадку 200к, ти отримаєш на руки і після всіх витрат... Так скіко?
А ше треба не забувати про цифровізацію і дату експірації у цифрових валют...
Це ж фантастичний сценарій...
Ти накопичив 400-500 куе, і тільки збираєшся їх витратити і тобі таке повідомлення від Жоріка: - Сорян, бро, але твої кошти не підлягають витрачанню, а тільки стиранню, і баланс у ФЕДі такий на пів-шостого = 0 баксів 0 центів...
Нові часи, нові випробування
напрошується запитання: а навіщо тоді працювати?
даю наводку:
селишся в селі: грядки, городи, кури, гуси, закрутки...
достатньо 400 грн кешу (навіть не 3000 грн. в місяць) для батона хліба вдень, щоб його не пекти, хоча можна і пекти, або піцци ... погугли "метод Кошастого" . Ти ж тут постиш тєми жопоголізма і ВПЦ.
Чому не в ФААНГах, хз.
Мабуть, тому що особливо не хочу рвати дупу, а звідти ніби і пишуть листи щастя, що їх зацівив мій профіль, але думають, що маю з струсів вискакувати, бо в них є вакансії.
FYI8k is the new 5,5k
Обговорили на ДОУ і на LinkedIn нову планку зп для розробника в Україні – $8k. Коротка версія: цього року у нас ціла пачка наймів на 8к і жодного вище неї. У 2019\2020 найвищі найми розробників були на $5,5k.
Навіть вище чим на 40% піднялась макс. планка.
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Додано: Пон 17 тра, 2021 13:41
flyman написав:
FYI8k is the new 5,5kОбговорили на ДОУ
і на LinkedIn нову планку зп для розробника в Україні – $8k.
Коротка версія: цього року у нас ціла пачка наймів на 8к і жодного вище неї. У 2019\2020 найвищі найми розробників були на $5,5k.
Навіть вище чим на 40% піднялась макс. планка.
Дай посилання...
Попит поки є... рейти у деяких ростуть...ціково у якого відсотку від цілого виріс рейт?
зі. Телеграфуй, коли тебе схантять за 8 куе...
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