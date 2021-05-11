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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 198199200201
Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 09:18

500-600 йоро дуже аскетично (((



зі. усе летить в .оппу...

ззі. арендувати хату, як взяти іпотеку - так складно...
Востаннє редагувалось change_pm в Нед 16 тра, 2021 09:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 09:20

Португеш...продуктеш ))))

change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 11:49

Хм....

Я тут подивився на фотоси своїх знайомих з України, ну таке враження, шо Україна - чемпіон світа з вакцинування, помирає від ковіда 0 (нуль) людей в день, і захворіває також 0 (нуль)...

І так вже триває мабудь рік...

Шо на фотосах? - всі без масок, без соціальної дистанції, всі десь тусують :)

Ох, чудова країна... подивимось на новини, коли туди дійде індійський варіант...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 11:53

  change_pm написав:Я тут подивився на фотоси своїх знайомих з України, ну таке враження, шо Україна - чемпіон світа з вакцинування, помирає від ковіда 0 (нуль) людей в день, і захворіває також 0 (нуль)...

І так вже триває мабудь рік...

Шо на фотосах? - всі без масок, без соціальної дистанції, всі десь тусують :)

Ох, чудова країна... подивимось на новини, коли туди дійде індійський варіант...

Несмотря на это, происходит чудо, и все регионы повыходили из "красной зоны". Просто в Украине бюджеты на промоушен ковида не очень большие, поэтому "чувство тревоги" долго не держится.

А что там в Индии, все уже вымерли? :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 12:13

  Вкладчик1234 написав:
  change_pm написав:Я тут подивився на фотоси своїх знайомих з України, ну таке враження, шо Україна - чемпіон світа з вакцинування, помирає від ковіда 0 (нуль) людей в день, і захворіває також 0 (нуль)...

І так вже триває мабудь рік...

Шо на фотосах? - всі без масок, без соціальної дистанції, всі десь тусують :)

Ох, чудова країна... подивимось на новини, коли туди дійде індійський варіант...

Несмотря на это, происходит чудо, и все регионы повыходили из "красной зоны". Просто в Украине бюджеты на промоушен ковида не очень большие, поэтому "чувство тревоги" долго не держится.

А что там в Индии, все уже вымерли? :)

Поки не всі...але вже нова пугалка пішла, імхо, ти читав, що засіяно на 30-40% в Індії менше, ніж завжди...

Прогнозують голод...

зі. Ох же ж ці прогнозисти :!:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 10:58

  change_pm написав:
  change_pm написав:
зі. порахуємо...

- нехай старий рейт Флая був 3 куе в місяць:
* 3 місяці на бенчу = - 9 куе
* 5 місяців на бенчу = - 15 куе
* х місяців на бенчу = - хх куе

- новий рейт 3 куе*40% = 4.2 куе / не клює поки що :x

То що ми, глибокоповажаємі бобри маємо :?:
А маємо провтик від 9 до хх куев за період хх

ззі. Ну, такєєєєєєєє.........

  flyman написав:тепер берем правильний калькулятор:

ідеш на 3куя і рік на трьох куях куєш, через рік рев"ю на 3%
ітого за рік 36куїв, і новий рейт 3100.

Ціль - лям баксів, в старих грошах, так років за 28.

На бенчі 4 міс. і куяк підсікаєш клієнта і вуаля, 4.2х8=33.6Куїв і це без рев"ю.

Ціль - лям баксів, в старих грошах, так років за 20.

4 місяці простою, зато 8 років економії для F.I.R.E.

Непогана схема, гуд лак!

  flyman написав:З рев"ю і складеним процентом ще скоріше.
Так що точка входа визначає початковий імпульс.

Не можу не погодитись...
  flyman написав:Можна ще фантастичнішу картину намалювати:
12 місяців підготовки та інтерв"ювівс в FAANG, і бах!!!
Рік простою, але стартуєш ракетою з 200+куїв.
Траекорію, швидкість і точку F.I.R.E. посадки, надіюсь, сам розрахуєш.

Люблю хфантастику :!:

Чього ти ще сидиш і не в ФАНГЗІ? Треба не забувати скіко у випадку 200к, ти отримаєш на руки і після всіх витрат... Так скіко?

А ше треба не забувати про цифровізацію і дату експірації у цифрових валют...

Це ж фантастичний сценарій...

Ти накопичив 400-500 куе, і тільки збираєшся їх витратити і тобі таке повідомлення від Жоріка:

- Сорян, бро, але твої кошти не підлягають витрачанню, а тільки стиранню, і баланс у ФЕДі такий на пів-шостого = 0 баксів 0 центів...

Нові часи, нові випробування :roll:

напрошується запитання: а навіщо тоді працювати?

даю наводку:
селишся в селі: грядки, городи, кури, гуси, закрутки...
достатньо 400 грн кешу (навіть не 3000 грн. в місяць) для батона хліба вдень, щоб його не пекти, хоча можна і пекти, або піцци ... погугли "метод Кошастого" . Ти ж тут постиш тєми жопоголізма і ВПЦ.

Чому не в ФААНГах, хз.
Мабуть, тому що особливо не хочу рвати дупу, а звідти ніби і пишуть листи щастя, що їх зацівив мій профіль, але думають, що маю з струсів вискакувати, бо в них є вакансії.

FYI
8k is the new 5,5k
Обговорили на ДОУ і на LinkedIn нову планку зп для розробника в Україні – $8k. Коротка версія: цього року у нас ціла пачка наймів на 8к і жодного вище неї. У 2019\2020 найвищі найми розробників були на $5,5k.

Навіть вище чим на 40% піднялась макс. планка.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 13:41

  flyman написав:FYI
8k is the new 5,5k
Обговорили на ДОУ і на LinkedIn нову планку зп для розробника в Україні – $8k.
Коротка версія: цього року у нас ціла пачка наймів на 8к і жодного вище неї. У 2019\2020 найвищі найми розробників були на $5,5k.

Навіть вище чим на 40% піднялась макс. планка.

Дай посилання...

Попит поки є... рейти у деяких ростуть...ціково у якого відсотку від цілого виріс рейт?

зі. Телеграфуй, коли тебе схантять за 8 куе...
change_pm
 
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  #<1 ... 198199200201
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