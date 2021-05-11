Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав:Враховуючи, що зепутати і інші ..тати надихаються на Сході, готуємось )))
«...И вообще давайте будем честными. Что такое пенсия? Человек дожил до пенсии – это страховой случай. Ты уже перешагнул тот порог, который тебе отмерен прожить: 60-65 лет. 50% не должны вообще доживать. Так устроена пенсионная система – это математически все высчитывается. Цинично? Но так принимается система пенсий во всем мире...»
В Україні проживеш довше - 72.1 роки, ніж на Філіпінах - 71.2 роки...
Польща - 78.7 роки, лише на рік крутіше за Туреччину - 77.7 роки...
Думаю, що з Україною проблема в тому, що багато бухають, не ведуть ЗОЖ і не визнають правил безпеки... а не тому що погана медицина чи клімат і амброзія.
А загалом натякав на те, що ренкінг досить умовний, і що ліпше в Білорусі чим в Туреччині і ще ліпше чим в Україні. Вірю, як і графікам від зРадіо. Буду шукати відосікі про "скільки коштує в місяць жити експату в Білорусі".
P.S. 19 Israel 0.919 83.0 тільки будьласка, не возбуждайся
так і знав, що ти це зробиш )))) і такі що, багато туди хтось з нас може поїхати на життя чи тіко свої обреза...ці...
Моя любима ЮКейшіна 13 місце має, а Ірландія взагалі 2 *
* при бажанні, що туди, що туди можна переїхати...
В Україні проживеш довше - 72.1 роки, ніж на Філіпінах - 71.2 роки...
Польща - 78.7 роки, лише на рік крутіше за Туреччину - 77.7 роки...
Думаю, що з Україною проблема в тому, що багато бухають, не ведуть ЗОЖ і не визнають правил безпеки... а не тому що погана медицина чи клімат і амброзія.
А загалом натякав на те, що ренкінг досить умовний, і що ліпше в Білорусі чим в Туреччині і ще ліпше чим в Україні. Вірю, як і графікам від зРадіо. Буду шукати відосікі про "скільки коштує в місяць жити експату в Білорусі".
P.S. 19 Israel 0.919 83.0 тільки будьласка, не возбуждайся
так і знав, що ти це зробиш )))) і такі що, багато туди хтось з нас може поїхати на життя чи тіко свої обреза...ці...
Моя любима ЮКейшіна 13 місце має, а Ірландія взагалі 2 *
* при бажанні, що туди, що туди можна переїхати...
а смисл? наскільки я розумію, люди їдуть експатами із багатих країн в бідніші, щоб економити і відчувати себе куркулями, а не злиднями (як дома)