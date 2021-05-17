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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 200201202203
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 09:06

  change_pm написав:Враховуючи, що зепутати і інші ..тати надихаються на Сході, готуємось )))
«...И вообще давайте будем честными. Что такое пенсия? Человек дожил до пенсии – это страховой случай. Ты уже перешагнул тот порог, который тебе отмерен прожить: 60-65 лет. 50% не должны вообще доживать. Так устроена пенсионная система – это математически все высчитывается. Цинично? Но так принимается система пенсий во всем мире...»

https://el-murid.livejournal.com/4752090.html

зі. Нагадаю свій прогноз, через 20 років ми, 40 річні українці отримаємо від мертвого осла вуха, а не песнію... :mrgreen:

тому дві паральні стратегії:
- купуєм нерухомість в більш-менш перспективних локаціях під оренду (як ПФ)
- звикаєм жити скромно на $125 в місяць :wink:

І чим людина зрозуміє раніше, що тре розраховувати на себе, а не на когось, (чи взагалі, на державу), тим для неї буде ж ліпше.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 10:07

  flyman написав:
  change_pm написав:Ти оп"ять за старе взявся? :roll:

Belarus - 74.8 роки, Туреччина - 77.7 роки...

В Україні проживеш довше - 72.1 роки, ніж на Філіпінах - 71.2 роки...

Польща - 78.7 роки, лише на рік крутіше за Туреччину - 77.7 роки...

Думаю, що з Україною проблема в тому, що багато бухають, не ведуть ЗОЖ і не визнають правил безпеки... а не тому що погана медицина чи клімат і амброзія.

А загалом натякав на те, що ренкінг досить умовний, і що ліпше в Білорусі чим в Туреччині і ще ліпше чим в Україні. Вірю, як і графікам від зРадіо.
Буду шукати відосікі про "скільки коштує в місяць жити експату в Білорусі".

P.S.
19 Israel 0.919 83.0
тільки будьласка, не возбуждайся

так і знав, що ти це зробиш )))) і такі що, багато туди хтось з нас може поїхати на життя :?: чи тіко свої обреза...ці...

Моя любима ЮКейшіна 13 місце має, а Ірландія взагалі 2 8) *

* при бажанні, що туди, що туди можна переїхати...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 11:09

скоріш би вже це побачити...

change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 11:28

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:Ти оп"ять за старе взявся? :roll:

Belarus - 74.8 роки, Туреччина - 77.7 роки...

В Україні проживеш довше - 72.1 роки, ніж на Філіпінах - 71.2 роки...

Польща - 78.7 роки, лише на рік крутіше за Туреччину - 77.7 роки...

Думаю, що з Україною проблема в тому, що багато бухають, не ведуть ЗОЖ і не визнають правил безпеки... а не тому що погана медицина чи клімат і амброзія.

А загалом натякав на те, що ренкінг досить умовний, і що ліпше в Білорусі чим в Туреччині і ще ліпше чим в Україні. Вірю, як і графікам від зРадіо.
Буду шукати відосікі про "скільки коштує в місяць жити експату в Білорусі".

P.S.
19 Israel 0.919 83.0
тільки будьласка, не возбуждайся

так і знав, що ти це зробиш )))) і такі що, багато туди хтось з нас може поїхати на життя :?: чи тіко свої обреза...ці...

Моя любима ЮКейшіна 13 місце має, а Ірландія взагалі 2 8) *

* при бажанні, що туди, що туди можна переїхати...

а смисл?
наскільки я розумію, люди їдуть експатами із багатих країн в бідніші, щоб економити і відчувати себе куркулями, а не злиднями (як дома)
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 11:58

  change_pm написав:
Моя любима ЮКейшіна 13 місце має, а Ірландія взагалі 2 8) *

* при бажанні, що туди, що туди можна переїхати...

  flyman написав:а смисл?
наскільки я розумію, люди їдуть експатами із багатих країн в бідніші, щоб економити і відчувати себе куркулями, а не злиднями (як дома)

Смисл дуже простий, якшо ти хочеш добре і довго жити, то можна і переїхати..

ЮК / Ірландія - 81-82 роки живуть, Україна - 72 роки... = є смисл переїзду...

Туречина - 77 років, Україна - 72 роки... = є смисл переїзду...

Ось тобі і смисл :!:
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 13:45

  change_pm написав:
  change_pm написав:
Моя любима ЮКейшіна 13 місце має, а Ірландія взагалі 2 8) *

* при бажанні, що туди, що туди можна переїхати...

  flyman написав:а смисл?
наскільки я розумію, люди їдуть експатами із багатих країн в бідніші, щоб економити і відчувати себе куркулями, а не злиднями (як дома)

Смисл дуже простий, якшо ти хочеш добре і довго жити, то можна і переїхати..

ЮК / Ірландія - 81-82 роки живуть, Україна - 72 роки... = є смисл переїзду...

Туречина - 77 років, Україна - 72 роки... = є смисл переїзду...

Ось тобі і смисл :!:

це середнє, пияків\алкашів\наріків\туберкольозників,
а індивідуально кожному, хз як. Кернеса врятувала всемогутня медицина?

Чи буде комфортно в Туреччині, без поняття.
Чи є мені комфортно в Україні? Відносно так.
Квиток Тернопіль-Київ 89 грн. потягом.
Електричка з Києва до Бучі 15 грн., до станції біля села - 25 грн.
Їжа дешева. Є дача, можна мати свою екологічно чисту безплатну петрушку.
Є файні кобєти без феміністких заморочок і мусульманських забобонів.
Що ще хлопу для щастя тре?

З.І.
Звонив чувак з Амазону, є вакансія на роботу робити роботів.
Як думаєш, скільки К?


"Что-то странное происходит у нас в пригороде."

Киевнаучфильм, 1983

Ну ти поняв. Да?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 14:05

  flyman написав:Звонив чувак з Амазону, є вакансія на роботу робити роботів.
Як думаєш, скільки К?

З якого офісу дзвонив?

Я вчора дивився Штатівські ремоут вакансії, ні в одні не йде мови про те, що можна затрудніца з Туречини / України...

Всі вимагають хоча б робочої штатівської візи...
Востаннє редагувалось change_pm в Вів 18 тра, 2021 14:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 14:12

  change_pm написав:
  flyman написав:Звонив чувак з Амазону, є вакансія на роботу робити роботів.
Як думаєш, скільки К?

З якого офісу дзвонив?

Я вчора дивився Штатівські ремоут вакансії, ні в одні не йде мови про те, що можна затрудніца з Туречини / України...

Всі вимагають хоча б робочої штатівської візи...

Ойропа, які штати.

Звонил король. Он спрашивал, куда принести полцарства.
flyman
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  #<1 ... 200201202203
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