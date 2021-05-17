Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав:Враховуючи, що зепутати і інші ..тати надихаються на Сході, готуємось )))
«...И вообще давайте будем честными. Что такое пенсия? Человек дожил до пенсии – это страховой случай. Ты уже перешагнул тот порог, который тебе отмерен прожить: 60-65 лет. 50% не должны вообще доживать. Так устроена пенсионная система – это математически все высчитывается. Цинично? Но так принимается система пенсий во всем мире...»
В Україні проживеш довше - 72.1 роки, ніж на Філіпінах - 71.2 роки...
Польща - 78.7 роки, лише на рік крутіше за Туреччину - 77.7 роки...
Думаю, що з Україною проблема в тому, що багато бухають, не ведуть ЗОЖ і не визнають правил безпеки... а не тому що погана медицина чи клімат і амброзія.
А загалом натякав на те, що ренкінг досить умовний, і що ліпше в Білорусі чим в Туреччині і ще ліпше чим в Україні. Вірю, як і графікам від зРадіо. Буду шукати відосікі про "скільки коштує в місяць жити експату в Білорусі".
P.S. 19 Israel 0.919 83.0 тільки будьласка, не возбуждайся
так і знав, що ти це зробиш )))) і такі що, багато туди хтось з нас може поїхати на життя чи тіко свої обреза...ці...
Моя любима ЮКейшіна 13 місце має, а Ірландія взагалі 2 *
* при бажанні, що туди, що туди можна переїхати...
В Україні проживеш довше - 72.1 роки, ніж на Філіпінах - 71.2 роки...
Польща - 78.7 роки, лише на рік крутіше за Туреччину - 77.7 роки...
Думаю, що з Україною проблема в тому, що багато бухають, не ведуть ЗОЖ і не визнають правил безпеки... а не тому що погана медицина чи клімат і амброзія.
А загалом натякав на те, що ренкінг досить умовний, і що ліпше в Білорусі чим в Туреччині і ще ліпше чим в Україні. Вірю, як і графікам від зРадіо. Буду шукати відосікі про "скільки коштує в місяць жити експату в Білорусі".
P.S. 19 Israel 0.919 83.0 тільки будьласка, не возбуждайся
так і знав, що ти це зробиш )))) і такі що, багато туди хтось з нас може поїхати на життя чи тіко свої обреза...ці...
Моя любима ЮКейшіна 13 місце має, а Ірландія взагалі 2 *
* при бажанні, що туди, що туди можна переїхати...
а смисл? наскільки я розумію, люди їдуть експатами із багатих країн в бідніші, щоб економити і відчувати себе куркулями, а не злиднями (як дома)
change_pm написав: Моя любима ЮКейшіна 13 місце має, а Ірландія взагалі 2 *
* при бажанні, що туди, що туди можна переїхати...
flyman написав:а смисл? наскільки я розумію, люди їдуть експатами із багатих країн в бідніші, щоб економити і відчувати себе куркулями, а не злиднями (як дома)
Смисл дуже простий, якшо ти хочеш добре і довго жити, то можна і переїхати..
ЮК / Ірландія - 81-82 роки живуть, Україна - 72 роки... = є смисл переїзду...
Туречина - 77 років, Україна - 72 роки... = є смисл переїзду...
Ось тобі і смисл
це середнє, пияків\алкашів\наріків\туберкольозників, а індивідуально кожному, хз як. Кернеса врятувала всемогутня медицина?
Чи буде комфортно в Туреччині, без поняття. Чи є мені комфортно в Україні? Відносно так. Квиток Тернопіль-Київ 89 грн. потягом. Електричка з Києва до Бучі 15 грн., до станції біля села - 25 грн. Їжа дешева. Є дача, можна мати свою екологічно чисту безплатну петрушку. Є файні кобєти без феміністких заморочок і мусульманських забобонів. Що ще хлопу для щастя тре?
З.І. Звонив чувак з Амазону, є вакансія на роботу робити роботів. Як думаєш, скільки К?
US home construction falls a surprise 9.5% in April
U.S. home construction fell a surprisingly sharp 9.5% in April and economists attributed that partially builders to who delayed projects because of a surge in lumber prices and other supply constraints.
The April decline left construction at a seasonally adjusted annual rate of 1.57 million units, the Commerce Department said Tuesday. That was down from a rate of 1.73 million units in March, which had been the best showing since the peak of the housing boom in 2006.
Applications for building permits, considered a good sign of future activity, rose 0.3% in April to an annual rate of 1.76 million units, a good sign that the April dip in construction will be temporary.