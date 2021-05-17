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US home construction falls a surprise 9.5% in April
U.S. home construction fell a surprisingly sharp 9.5% in April and economists attributed that partially builders to who delayed projects because of a surge in lumber prices and other supply constraints.
The April decline left construction at a seasonally adjusted annual rate of 1.57 million units, the Commerce Department said Tuesday. That was down from a rate of 1.73 million units in March, which had been the best showing since the peak of the housing boom in 2006.
Applications for building permits, considered a good sign of future activity, rose 0.3% in April to an annual rate of 1.76 million units, a good sign that the April dip in construction will be temporary.
Схоже по омериканському ринку новобудов ми прийшли пік )))) хахаха, якщо це так!
Цінник на деревину привів до того, що будувати мабудь вже не таке пріоритетне завдання і заняття...
зі. Жорік-дорік, ти до рецесії штати загоняєш, а точніше до стагфлеца...
та ні, просто там будували дома з імна і палок, тепер палки дорогі, тому або будуватимуть просто з імна, або нарешті освоять дідівські технології обпалювання глини, а може навіть залізобетон зможуть заливати.