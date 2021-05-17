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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 201202203204
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 16:41

  change_pm написав:
US home construction falls a surprise 9.5% in April

U.S. home construction fell a surprisingly sharp 9.5% in April and economists attributed that partially builders to who delayed projects because of a surge in lumber prices and other supply constraints.

The April decline left construction at a seasonally adjusted annual rate of 1.57 million units, the Commerce Department said Tuesday. That was down from a rate of 1.73 million units in March, which had been the best showing since the peak of the housing boom in 2006.

Applications for building permits, considered a good sign of future activity, rose 0.3% in April to an annual rate of 1.76 million units, a good sign that the April dip in construction will be temporary.

https://finance.yahoo.com/news/us-home- ... 16949.html

Схоже по омериканському ринку новобудов ми прийшли пік )))) хахаха, якщо це так!

Цінник на деревину привів до того, що будувати мабудь вже не таке пріоритетне завдання і заняття...

зі. Жорік-дорік, ти до рецесії штати загоняєш, а точніше до стагфлеца...

та ні, просто там будували дома з імна і палок, тепер палки дорогі, тому або будуватимуть просто з імна, або нарешті освоять дідівські технології обпалювання глини, а може навіть залізобетон зможуть заливати.
flyman
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  #<1 ... 201202203204
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