|
|
|
Інвестуємо в нерухомість закордоном
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 28 тра, 2021 12:13
change_pm написав: change_pm написав:
Всі вже знають новини по стрижці доларових хомок?
Biden to Propose $6 Trillion Budget to Make U.S. More Competitive
Навіть витративши 6 трлн і загнавши борг на височенні рівні, ріст ВВП буде тільки дотягуватись до 2% в рік на протязі 10 років...
Це тупик
тупик старої економічної моделі...
І під час цих потуг Бідона, громадян емерджин маркетс зроблять в 2-3 рази біднішими...
От такі от справи!!!
Якщо кому ліньки читати, Браво відос на цю тєму запіліл ))))
панікьор і жопоголік твій Браво.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 24783
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1243 раз.
- Подякували: 1914 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 28 тра, 2021 12:25
flyman
Спасіба за підтримку
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 3965
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 797 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 28 тра, 2021 12:50
change_pm написав:flyman
Спасіба за підтримку
онлі укробетон і Успіх його свідок!!
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 24783
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1243 раз.
- Подякували: 1914 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:08
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 3965
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 797 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:25
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 3965
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 797 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt
, Libo
і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|7033
|893337
|
П'ят 28 тра, 2021 13:16
Bolt
|
|10962
|1471424
|
П'ят 28 тра, 2021 12:22
Frant
|
|83
|4644
|
|