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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 205206207208
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 12:13

  change_pm написав:
  change_pm написав:Всі вже знають новини по стрижці доларових хомок?
Biden to Propose $6 Trillion Budget to Make U.S. More Competitive
Навіть витративши 6 трлн і загнавши борг на височенні рівні, ріст ВВП буде тільки дотягуватись до 2% в рік на протязі 10 років...

Це тупик :roll: тупик старої економічної моделі...
І під час цих потуг Бідона, громадян емерджин маркетс зроблять в 2-3 рази біднішими...

От такі от справи!!!

Якщо кому ліньки читати, Браво відос на цю тєму запіліл ))))

панікьор і жопоголік твій Браво.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 12:25

flyman
Спасіба за підтримку :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 12:50

  change_pm написав:flyman
Спасіба за підтримку :mrgreen:

онлі укробетон і Успіх його свідок!!
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:08

Let's be ready!!!

change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:25

.опоголізьма??? )))

change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 14:43

не панікуй!

"зелені" біткойни etc., хитрий план Бідона:

ось така многоходовочка, а не влоб, яко Трумп.

думаю, що через 20 років в штатах буде комунізм: "вклалуватимуть робати, а не чєловєк".
а КПК хз. що збудує крім чебурнета і стіни навколи Китаю
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 16:01

  flyman написав:"зелені" біткойни etc., хитрий план Бідона:

ось така многоходовочка, а не влоб, яко Трумп.

думаю, що через 20 років в штатах буде комунізм: "вклалуватимуть робати, а не чєловєк".
а КПК хз. що збудує крім чебурнета і стіни навколи Китаю

Навіть і не думав панікувати )))) я проста в ужасті :mrgreen:

Пітаніє дюже просте - що в камунізьме, ще в капіталізьдме - людина споживає...

І тут аснавнє пітання таке, якщо вкалюють робати, то який сєнс мати мільярди спажівачів і засірати Зємлю :?:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 16:41

  change_pm написав:
  flyman написав:"зелені" біткойни etc., хитрий план Бідона:

ось така многоходовочка, а не влоб, яко Трумп.

думаю, що через 20 років в штатах буде комунізм: "вклалуватимуть робати, а не чєловєк".
а КПК хз. що збудує крім чебурнета і стіни навколи Китаю

Навіть і не думав панікувати )))) я проста в ужасті :mrgreen:

Пітаніє дюже просте - що в камунізьме, ще в капіталізьдме - людина споживає...

І тут аснавнє пітання таке, якщо вкалюють робати, то який сєнс мати мільярди спажівачів і засірати Зємлю :?:

тю, таке враження, що ставиш питання не правильно.

Кому сенс? Рептилоідам, світовому сіонізму, Білу Гейтсу?

Сенсу нема. Є еволюція. Хтось буде розвиватися, хтось сидітиме у віртуальній реальності, хтось бухатиме, хтось самовипулюватиметься, хто полетить Марс освоювати.

Скажем так, як в тебе появляється базовий дохід (чи пасивний дохід), і тобі не тре витрачати свій час на роботу тільки тому, щоб задовільнити базові потреби по піраміді Маслова, то життя починає грати новими фарбами.

95% і так ясно, що буде цмудити півасік і партжити в зомбоящик.
А тепер представ, що це можна робити, але на роботу не ходити.
Як довго ти протягнеш таке FIRE?
Скільки піпла піде в клуб 27?


Але ж ми не про то.
flyman
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  #<1 ... 205206207208
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