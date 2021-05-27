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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 28 тра, 2021 12:13
change_pm написав: change_pm написав:
Всі вже знають новини по стрижці доларових хомок?
Biden to Propose $6 Trillion Budget to Make U.S. More Competitive
Навіть витративши 6 трлн і загнавши борг на височенні рівні, ріст ВВП буде тільки дотягуватись до 2% в рік на протязі 10 років...
Це тупик
тупик старої економічної моделі...
І під час цих потуг Бідона, громадян емерджин маркетс зроблять в 2-3 рази біднішими...
От такі от справи!!!
Якщо кому ліньки читати, Браво відос на цю тєму запіліл ))))
панікьор і жопоголік твій Браво.
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 12:25
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 12:50
change_pm написав:flyman
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онлі укробетон і Успіх його свідок!!
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:08
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:25
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 14:43
"зелені" біткойни etc., хитрий план Бідона:
ось така многоходовочка, а не влоб, яко Трумп.
думаю, що через 20 років в штатах буде комунізм: "вклалуватимуть робати, а не чєловєк".
а КПК хз. що збудує крім чебурнета і стіни навколи Китаю
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 16:01
flyman написав:
"зелені" біткойни etc., хитрий план Бідона:
ось така многоходовочка, а не влоб, яко Трумп.
думаю, що через 20 років в штатах буде комунізм: "вклалуватимуть робати, а не чєловєк"
.
а КПК хз. що збудує крім чебурнета і стіни навколи Китаю
Навіть і не думав панікувати )))) я проста в ужасті
Пітаніє дюже просте - що в камунізьме, ще в капіталізьдме - людина споживає...
І тут аснавнє пітання таке, якщо вкалюють робати, то який сєнс мати мільярди спажівачів і засірати Зємлю
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 16:41
change_pm написав: flyman написав:
"зелені" біткойни etc., хитрий план Бідона:
ось така многоходовочка, а не влоб, яко Трумп.
думаю, що через 20 років в штатах буде комунізм: "вклалуватимуть робати, а не чєловєк"
.
а КПК хз. що збудує крім чебурнета і стіни навколи Китаю
Навіть і не думав панікувати )))) я проста в ужасті
Пітаніє дюже просте - що в камунізьме, ще в капіталізьдме - людина споживає...
І тут аснавнє пітання таке, якщо вкалюють робати, то який сєнс мати мільярди спажівачів і засірати Зємлю
тю, таке враження, що ставиш питання не правильно.
Кому сенс? Рептилоідам, світовому сіонізму, Білу Гейтсу?
Сенсу нема. Є еволюція. Хтось буде розвиватися, хтось сидітиме у віртуальній реальності, хтось бухатиме, хтось самовипулюватиметься, хто полетить Марс освоювати.
Скажем так, як в тебе появляється базовий дохід (чи пасивний дохід), і тобі не тре витрачати свій час на роботу тільки тому, щоб задовільнити базові потреби по піраміді Маслова, то життя починає грати новими фарбами.
95% і так ясно, що буде цмудити півасік і партжити в зомбоящик.
А тепер представ, що це можна робити, але на роботу не ходити.
Як довго ти протягнеш таке FIRE?
Скільки піпла піде в клуб 27?
Але ж ми не про то.
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П'ят 28 тра, 2021 13:16
Bolt
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