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flyman написав:"зелені" біткойни etc., хитрий план Бідона:
ось така многоходовочка, а не влоб, яко Трумп.
думаю, що через 20 років в штатах буде комунізм: "вклалуватимуть робати, а не чєловєк". а КПК хз. що збудує крім чебурнета і стіни навколи Китаю
Навіть і не думав панікувати )))) я проста в ужасті
Пітаніє дюже просте - що в камунізьме, ще в капіталізьдме - людина споживає...
І тут аснавнє пітання таке, якщо вкалюють робати, то який сєнс мати мільярди спажівачів і засірати Зємлю
тю, таке враження, що ставиш питання не правильно.
Кому сенс? Рептилоідам, світовому сіонізму, Білу Гейтсу?
Сенсу нема. Є еволюція. Хтось буде розвиватися, хтось сидітиме у віртуальній реальності, хтось бухатиме, хтось самовипулюватиметься, хто полетить Марс освоювати.
Скажем так, як в тебе появляється базовий дохід (чи пасивний дохід), і тобі не тре витрачати свій час на роботу тільки тому, щоб задовільнити базові потреби по піраміді Маслова, то життя починає грати новими фарбами.
95% і так ясно, що буде цмудити півасік і партжити в зомбоящик. А тепер представ, що це можна робити, але на роботу не ходити. Як довго ти протягнеш таке FIRE? Скільки піпла піде в клуб 27?
The capitalist system is in the biggest need of reform in America, said Ford Foundation President Darren Walker.
A former banker, Walker said he is “a believer that there is no better mechanism to organize an economy than capitalism. But I also, as an advocate for capitalism, have to acknowledge its shortcomings— and the reality that in the United States, we have actually never given real capitalism a chance. What we need is a new form of stakeholder capitalism that recognizes the importance of all stakeholders, including employees, the communities, and suppliers."
Walker said "the actual boardroom of corporations needs to change. If you look, a year ago, we had a third of the S&P that did not even have a single African-American director. I can assure you that if you do not have representation at the board, you are not likely to see material, sustainable change at the C-suite and within the company more broadly.”