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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 206207208209>
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 12:13

  change_pm написав:
  change_pm написав:Всі вже знають новини по стрижці доларових хомок?
Biden to Propose $6 Trillion Budget to Make U.S. More Competitive
Навіть витративши 6 трлн і загнавши борг на височенні рівні, ріст ВВП буде тільки дотягуватись до 2% в рік на протязі 10 років...

Це тупик :roll: тупик старої економічної моделі...
І під час цих потуг Бідона, громадян емерджин маркетс зроблять в 2-3 рази біднішими...

От такі от справи!!!

Якщо кому ліньки читати, Браво відос на цю тєму запіліл ))))

панікьор і жопоголік твій Браво.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 12:25

flyman
Спасіба за підтримку :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 12:50

  change_pm написав:flyman
Спасіба за підтримку :mrgreen:

онлі укробетон і Успіх його свідок!!
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:08

Let's be ready!!!

change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:25

.опоголізьма??? )))

change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 14:43

не панікуй!

"зелені" біткойни etc., хитрий план Бідона:

ось така многоходовочка, а не влоб, яко Трумп.

думаю, що через 20 років в штатах буде комунізм: "вклалуватимуть робати, а не чєловєк".
а КПК хз. що збудує крім чебурнета і стіни навколи Китаю
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 16:01

  flyman написав:"зелені" біткойни etc., хитрий план Бідона:

ось така многоходовочка, а не влоб, яко Трумп.

думаю, що через 20 років в штатах буде комунізм: "вклалуватимуть робати, а не чєловєк".
а КПК хз. що збудує крім чебурнета і стіни навколи Китаю

Навіть і не думав панікувати )))) я проста в ужасті :mrgreen:

Пітаніє дюже просте - що в камунізьме, ще в капіталізьдме - людина споживає...

І тут аснавнє пітання таке, якщо вкалюють робати, то який сєнс мати мільярди спажівачів і засірати Зємлю :?:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 16:41

  change_pm написав:
  flyman написав:"зелені" біткойни etc., хитрий план Бідона:

ось така многоходовочка, а не влоб, яко Трумп.

думаю, що через 20 років в штатах буде комунізм: "вклалуватимуть робати, а не чєловєк".
а КПК хз. що збудує крім чебурнета і стіни навколи Китаю

Навіть і не думав панікувати )))) я проста в ужасті :mrgreen:

Пітаніє дюже просте - що в камунізьме, ще в капіталізьдме - людина споживає...

І тут аснавнє пітання таке, якщо вкалюють робати, то який сєнс мати мільярди спажівачів і засірати Зємлю :?:

тю, таке враження, що ставиш питання не правильно.

Кому сенс? Рептилоідам, світовому сіонізму, Білу Гейтсу?

Сенсу нема. Є еволюція. Хтось буде розвиватися, хтось сидітиме у віртуальній реальності, хтось бухатиме, хтось самовипулюватиметься, хто полетить Марс освоювати.

Скажем так, як в тебе появляється базовий дохід (чи пасивний дохід), і тобі не тре витрачати свій час на роботу тільки тому, щоб задовільнити базові потреби по піраміді Маслова, то життя починає грати новими фарбами.

95% і так ясно, що буде цмудити півасік і партжити в зомбоящик.
А тепер представ, що це можна робити, але на роботу не ходити.
Як довго ти протягнеш таке FIRE?
Скільки піпла піде в клуб 27?


Але ж ми не про то.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 18:21

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном


чим більше YOLO там, тим більше роботи на аутсорс нам.
ти думаю розумієш, чому пишу, що рейти вжжжжжух!!!
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 11:12

Ознайомлюємося і гатуємсі...

Ford Foundation president: ‘We need a new form of capitalism’ to ‘level the playing field’

https://finance.yahoo.com/news/ford-fou ... 33759.html
The capitalist system is in the biggest need of reform in America, said Ford Foundation President Darren Walker.

A former banker, Walker said he is “a believer that there is no better mechanism to organize an economy than capitalism. But I also, as an advocate for capitalism, have to acknowledge its shortcomings— and the reality that in the United States, we have actually never given real capitalism a chance. What we need is a new form of stakeholder capitalism that recognizes the importance of all stakeholders, including employees, the communities, and suppliers."

Walker said "the actual boardroom of corporations needs to change. If you look, a year ago, we had a third of the S&P that did not even have a single African-American director. I can assure you that if you do not have representation at the board, you are not likely to see material, sustainable change at the C-suite and within the company more broadly.”
change_pm
 
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