Тариф на опалення може подорожчати на 40%, - «Укртеплокомуненерго»
https://news.finance.ua/ua/news/-/49478 ... -naftogazu
зі. а як там у жидів?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 чер, 2021 08:54
Здабули? Всіх праздравляю...
https://news.finance.ua/ua/news/-/49478 ... -naftogazu
зі. а як там у жидів?
Додано: Вів 15 чер, 2021 11:13
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