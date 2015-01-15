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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 208209210211
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 11:13

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Повідомлень: 4003
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 13:22

як то так...

UK SELLS £2.0 BLN 1.25% 2051 BONDS, AVERAGE YIELD 1.274%, BID/COVER 1.274%.
change_pm
 
Повідомлень: 4003
З нами з: 03.02.16
Подякував: 102 раз.
Подякували: 802 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 13:28

назріває?

TAIWAN DEFENCE MINISTRY: TODAY, 28 CHINESE AIR FORCE PLANES REACHED TAIWAN'S AIR DEFENSE SECTOR.
change_pm
 
Повідомлень: 4003
З нами з: 03.02.16
Подякував: 102 раз.
Подякували: 802 раз.
 
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1
  #<1 ... 208209210211
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Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

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