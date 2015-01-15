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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 чер, 2021 11:13
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Додано: Вів 15 чер, 2021 13:22
UK SELLS £2.0 BLN 1.25% 2051 BONDS, AVERAGE YIELD 1.274%, BID/COVER 1.274%.
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change_pm
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-
- Повідомлень: 4003
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 802 раз.
-
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1
Додано: Вів 15 чер, 2021 13:28
TAIWAN DEFENCE MINISTRY: TODAY, 28 CHINESE AIR FORCE PLANES REACHED TAIWAN'S AIR DEFENSE SECTOR.
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change_pm
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- Повідомлень: 4003
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 802 раз.
-
- Профіль
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Faceless
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