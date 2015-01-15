UK SELLS £2.0 BLN 1.25% 2051 BONDS, AVERAGE YIELD 1.274%, BID/COVER 1.274%.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 чер, 2021 11:13
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Додано: Вів 15 чер, 2021 13:22
як то так...
Додано: Вів 15 чер, 2021 13:28
назріває?
Додано: Сер 16 чер, 2021 12:29
От такі пироги...
схоже, що таки в штатах опа з водою...
готуємося до нових, високих цін на жрачку і голод багато де...
Додано: Сер 16 чер, 2021 13:02
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
а от і реальний опоголізм:
води нема, фермери в паніці, Америка наступного року буде голодна...
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