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Печатный станок от ЕЦБ продолжает искажать рыночное ценообразование на рынке. Доходность 5-летних греческих госбондов опустилась (https://t.me/markettwits/142966) ниже нуля. Таким образом, за "привилегию" дать деньги стране банкроту с госдолгом, превышающим 180% национального ВВП, нужно еще и самому приплатить.
Получается, что в эту отрицательную доходность еще и зашита риск премия, что Греция может и не расплатиться по своим долгам через пять лет. Абсурд какой-то. Ведь Греция совсем недавно уже была в дефолте. Просто издевательство какое-то над здравым смыслом, когда видишь такие доходности. Совсем непонятно, какое это всё имеет отношение к рыночной экономике? Чистой воды директивное ценообразование. Похоже на то, что было в СССР...