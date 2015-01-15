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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 чер, 2021 12:37
Не зовсєм панятна, пачіму видалили відоси Джані Брави? З ним щось нє так?
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