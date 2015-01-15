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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 чер, 2021 12:37
Не зовсєм панятна?!
Не зовсєм панятна, пачіму видалили відоси Джані Брави? З ним щось нє так?
Додано: Чет 17 чер, 2021 17:59
Ви просто не в курсі того, що таке "інвестиції"...
І хіба може бути думка Джані Брави цікавою...
Беріть вище: он вже мешканець двушки на Позняках розказує, як треба інвестувати в нерухомість Дніпра, в якому ніколи не був.
Звикайте до справжніх фахівців... і справжніх акцентів на форумі...
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