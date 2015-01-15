RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 208209210211
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 12:37

Не зовсєм панятна?!

Не зовсєм панятна, пачіму видалили відоси Джані Брави? З ним щось нє так?
change_pm
 
Повідомлень: 4014
З нами з: 03.02.16
Подякував: 102 раз.
Подякували: 802 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 17:59

Ви просто не в курсі того, що таке "інвестиції"...
І хіба може бути думка Джані Брави цікавою...
Беріть вище: он вже мешканець двушки на Позняках розказує, як треба інвестувати в нерухомість Дніпра, в якому ніколи не був.
Звикайте до справжніх фахівців... і справжніх акцентів на форумі...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6063
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2278 раз.
Подякували: 852 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 05:34

Акурт,як море?)) Краще Дн1пра?
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5904
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1078 раз.
Подякували: 1105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:15

Мизантрóп
Ти я так поняв, бахатий буратін )))

Не хочеш діверсіфай нерухомість в Лундон?
Не задорого можна взяти вікторівку біля будинку Гонтаревської=баби 200 баксів...
change_pm
 
Повідомлень: 4014
З нами з: 03.02.16
Подякував: 102 раз.
Подякували: 802 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 18:31

  Мизантрóп написав:Акурт,як море?)) Краще Дн1пра?

Море то нормально (вода не жовта), але наступного тижня вже стабiльно буде + 35-37 i так аж до вересня. Зате на сонцi Акурт легко зможе смажити яэшню на капотi хонди . :)
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 268
З нами з: 04.06.19
Подякував: 36 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 09:28

Давай бондкінг жгі )))



Чекаємо на нову рецесію ))) (((
change_pm
 
Повідомлень: 4014
З нами з: 03.02.16
Подякував: 102 раз.
Подякували: 802 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 09:39

поговоримо про рейти )))

  change_pm написав:я дослухався до твого прагнення і підняв свій рейт на 50%, розслилаю СіВішки, навіть на СА згоден (тим паче мітро повинні осьо відкрити-сі)...

але поки результату за 3 дні - НУЛЬ :mrgreen:

  flyman написав:все правильно робиш,
якщо почнеться кльов, то підсікай карасів на рейт +25%, не чекай тлустого сибаса +50%, це працю :mrgreen:, інфа 146%

з.і. про +50% я не писав, а про плюс 1/3, Федя на +50% не надрукував ще стільки нікомунепотрібного, на +50% від доковідних тре потерпіти ще пару років

Ти писав про +40%... я вирішив тебе переплюнути в прагненні ))))

Так тебе можні пріздравити з новим рейтом +25% :?:
change_pm
 
Повідомлень: 4014
З нами з: 03.02.16
Подякував: 102 раз.
Подякували: 802 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 208209210211
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 710, 711, 712
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
7117 913830
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 чер, 2021 19:37
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 87840
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 22, 23, 24
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
230 29198
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 чер, 2021 18:07
Рыба-сом

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95485)
19.06.2021 10:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.