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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 чер, 2021 12:37
Не зовсєм панятна?!
Не зовсєм панятна, пачіму видалили відоси Джані Брави? З ним щось нє так?
Додано: Чет 17 чер, 2021 17:59
Ви просто не в курсі того, що таке "інвестиції"...
І хіба може бути думка Джані Брави цікавою...
Беріть вище: он вже мешканець двушки на Позняках розказує, як треба інвестувати в нерухомість Дніпра, в якому ніколи не був.
Звикайте до справжніх фахівців... і справжніх акцентів на форумі...
Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:15
Мизантрóп
Ти я так поняв, бахатий буратін )))
Не хочеш діверсіфай нерухомість в Лундон?
Не задорого можна взяти вікторівку біля будинку Гонтаревської=баби 200 баксів...
Додано: П'ят 18 чер, 2021 18:31
Додано: Суб 19 чер, 2021 09:28
Давай бондкінг жгі )))
Чекаємо на нову рецесію ))) (((
Додано: Суб 19 чер, 2021 09:39
поговоримо про рейти )))
Ти писав про +40%... я вирішив тебе переплюнути в прагненні ))))
Так тебе можні пріздравити з новим рейтом +25%
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