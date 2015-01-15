Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 чер, 2021 12:37
Не зовсєм панятна, пачіму видалили відоси Джані Брави? З ним щось нє так?
change_pm
Повідомлень: 4021
З нами з: 03.02.16
Подякував: 102 раз.
Подякували: 803 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 17 чер, 2021 17:59
Ви просто не в курсі того, що таке "інвестиції"...
І хіба може бути думка Джані Брави цікавою... Беріть вище: он вже мешканець двушки на Позняках розказує, як треба інвестувати в нерухомість Дніпра, в якому ніколи не був. Звикайте до справжніх фахівців... і справжніх акцентів на форумі...
akurt
Повідомлень: 6063
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2278 раз.
Подякували: 852 раз.
Профіль
Додано: П'ят 18 чер, 2021 05:34
Акурт,як море?)) Краще Дн1пра?
Мизантрóп
Повідомлень: 5905
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1078 раз.
Подякували: 1105 раз.
Профіль
Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:15
Мизантрóп Ти я так поняв, бахатий буратін ))) Не хочеш діверсіфай нерухомість в Лундон? Не задорого можна взяти вікторівку біля будинку Гонтаревської=баби 200 баксів...
change_pm
Повідомлень: 4021
З нами з: 03.02.16
Подякував: 102 раз.
Подякували: 803 раз.
Профіль
1
Додано: Суб 19 чер, 2021 09:28
Чекаємо на нову рецесію ))) (((
change_pm
Повідомлень: 4021
З нами з: 03.02.16
Подякував: 102 раз.
Подякували: 803 раз.
Профіль
1
Додано: Суб 19 чер, 2021 09:39
change_pm написав:
я дослухався до твого прагнення і підняв свій рейт на 50%, розслилаю СіВішки, навіть на СА згоден (тим паче мітро повинні осьо відкрити-сі)...
але поки результату за 3 дні - НУЛЬ
flyman написав:
все правильно робиш,
якщо почнеться кльов, то підсікай карасів на рейт +25%, не чекай тлустого сибаса +50%, це працю
, інфа 146%
з.і. про +50% я не писав, а про плюс 1/3, Федя на +50% не надрукував ще стільки нікомунепотрібного, на +50% від доковідних тре потерпіти ще пару років
Ти писав про +40%... я вирішив тебе переплюнути в прагненні ))))
Так тебе можні пріздравити з новим рейтом +25%
change_pm
Повідомлень: 4021
З нами з: 03.02.16
Подякував: 102 раз.
Подякували: 803 раз.
Профіль
1
Додано: Суб 19 чер, 2021 10:05
Пропонують інвестнути в 3шку в Солфорді, ось тут:
https://www.knightknox.com/developments ... ater-wharf
3 Bed 2 Bath Penthouse
90 sqm plus huge roof terrace £260,000
Не знаю - це дорого чи дешево
change_pm
Повідомлень: 4021
З нами з: 03.02.16
Подякував: 102 раз.
Подякували: 803 раз.
Профіль
1
Додано: Суб 19 чер, 2021 13:26
change_pm написав: Мизантрóп
Ти я так поняв, бахатий буратін )))
Не хочеш діверсіфай нерухомість в Лундон?
Не задорого можна взяти вікторівку біля будинку Гонтаревської=баби 200 баксів...
сыро там как в тюряге
Мизантрóп
Повідомлень: 5905
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1078 раз.
Подякували: 1105 раз.
Профіль
Додано: Суб 19 чер, 2021 13:36
Мизантрóп написав: change_pm написав: Мизантрóп
Ти я так поняв, бахатий буратін )))
Не хочеш діверсіфай нерухомість в Лундон?
Не задорого можна взяти вікторівку біля будинку Гонтаревської=баби 200 баксів...
сыро там как в
тюряге
Коли откінувся?
change_pm
Повідомлень: 4021
З нами з: 03.02.16
Подякував: 102 раз.
Подякували: 803 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
7117
913976
П'ят 18 чер, 2021 19:37 Успіх
236
87846
230
29199