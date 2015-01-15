Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 чер, 2021 14:02
Попова объяснила рост заболеваемости COVID-19 сезонным наплывом гастарбайтеров из Великобритании Большинство мигрантов из Англии трудятся в фермерских хозяйствах Московской области, а жители Уэльса, как правило, работают на стройках столицы. https://panorama.pub/news/popova-obyasn ... kobritanii
зі. йой, імхо, що там, що в нас у влади гангрена мізків
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