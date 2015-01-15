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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 чер, 2021 14:02
Попова объяснила рост заболеваемости COVID-19 сезонным наплывом гастарбайтеров из Великобритании Большинство мигрантов из Англии трудятся в фермерских хозяйствах Московской области, а жители Уэльса, как правило, работают на стройках столицы. https://panorama.pub/news/popova-obyasn ... kobritanii
зі. йой, імхо, що там, що в нас у влади гангрена мізків
change_pm
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Додано: Суб 19 чер, 2021 19:15
change_pm написав: change_pm написав:
я дослухався до твого прагнення і підняв свій рейт на 50%, розслилаю СіВішки, навіть на СА згоден (тим паче мітро повинні осьо відкрити-сі)...
але поки результату за 3 дні - НУЛЬ
flyman написав:
все правильно робиш,
якщо почнеться кльов, то підсікай карасів на рейт +25%, не чекай тлустого сибаса +50%, це працю
, інфа 146%
з.і. про +50% я не писав, а про плюс 1/3, Федя на +50% не надрукував ще стільки нікомунепотрібного, на +50% від доковідних тре потерпіти ще пару років
Ти писав про +40%... я вирішив тебе переплюнути в прагненні ))))
Так тебе можні пріздравити з новим рейтом +25%
Дивлячися відносно якого базису. Все таки тре вийти на стабільний рівень, щоб робити висновки, а не міряти швидкість на американських/руських гірках.
flyman
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