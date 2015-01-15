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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 209210211212
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 14:02

Я так сміявся!!!

Попова объяснила рост заболеваемости COVID-19 сезонным наплывом гастарбайтеров из Великобритании

Большинство мигрантов из Англии трудятся в фермерских хозяйствах Московской области, а жители Уэльса, как правило, работают на стройках столицы.

https://panorama.pub/news/popova-obyasn ... kobritanii

зі. йой, імхо, що там, що в нас у влади гангрена мізків :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 19:15

  change_pm написав:
  change_pm написав:я дослухався до твого прагнення і підняв свій рейт на 50%, розслилаю СіВішки, навіть на СА згоден (тим паче мітро повинні осьо відкрити-сі)...

але поки результату за 3 дні - НУЛЬ :mrgreen:

  flyman написав:все правильно робиш,
якщо почнеться кльов, то підсікай карасів на рейт +25%, не чекай тлустого сибаса +50%, це працю :mrgreen:, інфа 146%

з.і. про +50% я не писав, а про плюс 1/3, Федя на +50% не надрукував ще стільки нікомунепотрібного, на +50% від доковідних тре потерпіти ще пару років

Ти писав про +40%... я вирішив тебе переплюнути в прагненні ))))

Так тебе можні пріздравити з новим рейтом +25% :?:

Дивлячися відносно якого базису. Все таки тре вийти на стабільний рівень, щоб робити висновки, а не міряти швидкість на американських/руських гірках.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 07:20

  flyman написав:
  change_pm написав:
  change_pm написав:я дослухався до твого прагнення і підняв свій рейт на 50%, розслилаю СіВішки, навіть на СА згоден (тим паче мітро повинні осьо відкрити-сі)...

але поки результату за 3 дні - НУЛЬ :mrgreen:

  flyman написав:все правильно робиш,
якщо почнеться кльов, то підсікай карасів на рейт +25%, не чекай тлустого сибаса +50%, це працю :mrgreen:, інфа 146%

з.і. про +50% я не писав, а про плюс 1/3, Федя на +50% не надрукував ще стільки нікомунепотрібного, на +50% від доковідних тре потерпіти ще пару років

Ти писав про +40%... я вирішив тебе переплюнути в прагненні ))))

Так тебе можні пріздравити з новим рейтом +25% :?:

Дивлячися відносно якого базису. Все таки тре вийти на стабільний рівень, щоб робити висновки, а не міряти швидкість на американських/руських гірках.

Дякую тобі Флай за вчасно придуманий тост :!: Дуже мені зайшло 8)
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 07:52

Ознайомлюємося і гатуємсі...

change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 13:20

quote="5247756:change_pm"
  flyman написав:
  change_pm написав:
  change_pm написав:я дослухався до твого прагнення і підняв свій рейт на 50%, розслилаю СіВішки, навіть на СА згоден (тим паче мітро повинні осьо відкрити-сі)...

але поки результату за 3 дні - НУЛЬ :mrgreen:

  flyman написав:все правильно робиш,
якщо почнеться кльов, то підсікай карасів на рейт +25%, не чекай тлустого сибаса +50%, це працю :mrgreen:, інфа 146%

з.і. про +50% я не писав, а про плюс 1/3, Федя на +50% не надрукував ще стільки нікомунепотрібного, на +50% від доковідних тре потерпіти ще пару років

Ти писав про +40%... я вирішив тебе переплюнути в прагненні ))))

Так тебе можні пріздравити з новим рейтом +25% :?:

Дивлячися відносно якого базису. Все таки тре вийти на стабільний рівень, щоб робити висновки, а не міряти швидкість на американських/руських гірках.

Дякую тобі Флай за вчасно придуманий тост :!: Дуже мені зайшло 8)

----
кстаті, уже нікуди не пішу, але предлагають: "крутий продукт, дружню тімку і +1к до зп", але вже всьо: "позно аборт, в зальоті і замужєм, дайте спокойно розрожатися"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 13:56

  flyman написав:кстаті, уже нікуди не пішу, але предлагають: "крутий продукт, дружню тімку і +1к до зп", але вже всьо: "позно аборт, в зальоті і замужєм, дайте спокойно розрожатися"

Ну, давай, ділись в лічку, де тебе полюбили, а я поки пійду поплаваю в басіку :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 15:18

  change_pm написав:
  flyman написав:кстаті, уже нікуди не пішу, але предлагають: "крутий продукт, дружню тімку і +1к до зп", але вже всьо: "позно аборт, в зальоті і замужєм, дайте спокойно розрожатися"

Ну, давай, ділись в лічку, де тебе полюбили, а я поки пійду поплаваю в басіку :mrgreen:

Усе, я прийшов! Флай маладець!!!

зі. Давай тепер ставай дописувачем-практиком моєї гілки і вкладайся закордоном 8)
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 15:28

Наболіле!!!

Короче поділюсь наболівшим, може заходять рекрутери, то хай знають...

Припинив витрачати час на розсилання резуме з лінкедіну, коли йде посилання на сайт компанії і треба витрачати свій час на реєстарцію і формування там анкети!!!

Побажання таким компаніям і HR директорам, йдіть в 21 :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 16:13

  change_pm написав:Короче поділюсь наболівшим, може заходять рекрутери, то хай знають...

Припинив витрачати час на розсилання резуме з лінкедіну, коли йде посилання на сайт компанії і треба витрачати свій час на реєстарцію і формування там анкети!!!

Побажання таким компаніям і HR директорам, йдіть в 21 :mrgreen:

Зроби людьський профайл на лінкедіні та на джині (djinni.co) і за тобою хрюші будуть всихати як вовчиці за віником.
А ти, як писав Став в темі оренди, будеш: "прошений, як випускниця на Острівку під ранок"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 16:24

  flyman написав:
  change_pm написав:Короче поділюсь наболівшим, може заходять рекрутери, то хай знають...

Припинив витрачати час на розсилання резуме з лінкедіну, коли йде посилання на сайт компанії і треба витрачати свій час на реєстарцію і формування там анкети!!!

Побажання таким компаніям і HR директорам, йдіть в 21 :mrgreen:

Зроби людьський профайл на лінкедіні та на джині (djinni.co) і за тобою хрюші будуть всихати як вовчиці за віником.
А ти, як писав Став в темі оренди, будеш: "прошений, як випускниця на Острівку під ранок"

Та профайл в мене нормас )))

Я ж проста не вайтішнік і не вна неньці, мене, якщо хтось і хантить то це лібо Сара, ліба Суд"жа)))

Але бардзо вдячний за рекомендос!
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  #<1 ... 209210211212
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