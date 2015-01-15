RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 210211212213
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 17:12

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:Короче поділюсь наболівшим, може заходять рекрутери, то хай знають...

Припинив витрачати час на розсилання резуме з лінкедіну, коли йде посилання на сайт компанії і треба витрачати свій час на реєстарцію і формування там анкети!!!

Побажання таким компаніям і HR директорам, йдіть в 21 :mrgreen:

Зроби людьський профайл на лінкедіні та на джині (djinni.co) і за тобою хрюші будуть всихати як вовчиці за віником.
А ти, як писав Став в темі оренди, будеш: "прошений, як випускниця на Острівку під ранок"

Та профайл в мене нормас )))

Я ж проста не вайтішнік і не вна неньці, мене, якщо хтось і хантить то це лібо Сара, ліба Суд"жа)))

Але бардзо вдячний за рекомендос!

ти зразу вікладай ще 9% на амністію, бо в ЄС ще тяжче буде відбілити безподаткові доходи від Гюльчатай чи Зульфія
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25113
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1255 раз.
Подякували: 1931 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 210211212213
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 9 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 711, 712, 713
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
7120 915149
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 чер, 2021 14:04
vitaliian
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 88051
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 22, 23, 24
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
230 29273
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 чер, 2021 18:07
Рыба-сом

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (2823)
21.06.2021 18:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.