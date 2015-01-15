change_pm написав:flyman написав:change_pm написав:Короче поділюсь наболівшим, може заходять рекрутери, то хай знають...
Припинив витрачати час на розсилання резуме з лінкедіну, коли йде посилання на сайт компанії і треба витрачати свій час на реєстарцію і формування там анкети!!!
Побажання таким компаніям і HR директорам, йдіть в 21
Зроби людьський профайл на лінкедіні та на джині (djinni.co) і за тобою хрюші будуть всихати як вовчиці за віником.
А ти, як писав Став в темі оренди, будеш: "прошений, як випускниця на Острівку під ранок"
Та профайл в мене нормас )))
Я ж проста не вайтішнік і не вна неньці, мене, якщо хтось і хантить то це лібо Сара, ліба Суд"жа)))
Але бардзо вдячний за рекомендос!
ти зразу вікладай ще 9% на амністію, бо в ЄС ще тяжче буде відбілити безподаткові доходи від Гюльчатай чи Зульфія