|
|
|
Інвестуємо в нерухомість закордоном
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Пон 21 чер, 2021 17:12
change_pm написав: flyman написав: change_pm написав:
Короче поділюсь наболівшим, може заходять рекрутери, то хай знають...
Припинив витрачати час на розсилання резуме з лінкедіну, коли йде посилання на сайт компанії і треба витрачати свій час на реєстарцію і формування там анкети!!!
Побажання таким компаніям і HR директорам, йдіть в 21
Зроби людьський профайл на лінкедіні та на джині (djinni.co) і за тобою хрюші будуть всихати як вовчиці за віником.
А ти, як писав Став в темі оренди, будеш: "прошений, як випускниця на Острівку під ранок"
Та профайл в мене нормас )))
Я ж проста не вайтішнік і не вна неньці, мене, якщо хтось і хантить то це лібо Сара, ліба Суд"жа)))
Але бардзо вдячний за рекомендос!
ти зразу вікладай ще 9% на амністію, бо в ЄС ще тяжче буде відбілити безподаткові доходи від Гюльчатай чи Зульфія
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 25114
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1255 раз.
- Подякували: 1931 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 21 чер, 2021 20:12
flyman написав:
ти зразу вікладай ще 9% на амністію, бо в ЄС ще тяжче буде відбілити безподаткові доходи від Гюльчатай чи Зульфія
хіхі і хаха ))))
коли ти переводиш кошти з локал HSBC в англійський HSBC чи в Saxo Bank, прикладаєш справку з роботи про доходи і питаннь нема
а зедроти йдуть лісом на юх...
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 4039
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 804 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|7120
|915272
|
|
|236
|88061
|
|
|230
|29278
|
|