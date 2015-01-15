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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 209210211212
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 14:02

Я так сміявся!!!

Попова объяснила рост заболеваемости COVID-19 сезонным наплывом гастарбайтеров из Великобритании

Большинство мигрантов из Англии трудятся в фермерских хозяйствах Московской области, а жители Уэльса, как правило, работают на стройках столицы.

https://panorama.pub/news/popova-obyasn ... kobritanii

зі. йой, імхо, що там, що в нас у влади гангрена мізків :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 19:15

  change_pm написав:
  change_pm написав:я дослухався до твого прагнення і підняв свій рейт на 50%, розслилаю СіВішки, навіть на СА згоден (тим паче мітро повинні осьо відкрити-сі)...

але поки результату за 3 дні - НУЛЬ :mrgreen:

  flyman написав:все правильно робиш,
якщо почнеться кльов, то підсікай карасів на рейт +25%, не чекай тлустого сибаса +50%, це працю :mrgreen:, інфа 146%

з.і. про +50% я не писав, а про плюс 1/3, Федя на +50% не надрукував ще стільки нікомунепотрібного, на +50% від доковідних тре потерпіти ще пару років

Ти писав про +40%... я вирішив тебе переплюнути в прагненні ))))

Так тебе можні пріздравити з новим рейтом +25% :?:

Дивлячися відносно якого базису. Все таки тре вийти на стабільний рівень, щоб робити висновки, а не міряти швидкість на американських/руських гірках.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 07:20

  flyman написав:
  change_pm написав:
  change_pm написав:я дослухався до твого прагнення і підняв свій рейт на 50%, розслилаю СіВішки, навіть на СА згоден (тим паче мітро повинні осьо відкрити-сі)...

але поки результату за 3 дні - НУЛЬ :mrgreen:

  flyman написав:все правильно робиш,
якщо почнеться кльов, то підсікай карасів на рейт +25%, не чекай тлустого сибаса +50%, це працю :mrgreen:, інфа 146%

з.і. про +50% я не писав, а про плюс 1/3, Федя на +50% не надрукував ще стільки нікомунепотрібного, на +50% від доковідних тре потерпіти ще пару років

Ти писав про +40%... я вирішив тебе переплюнути в прагненні ))))

Так тебе можні пріздравити з новим рейтом +25% :?:

Дивлячися відносно якого базису. Все таки тре вийти на стабільний рівень, щоб робити висновки, а не міряти швидкість на американських/руських гірках.

Дякую тобі Флай за вчасно придуманий тост :!: Дуже мені зайшло 8)
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 07:52

Ознайомлюємося і гатуємсі...

change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 13:20

quote="5247756:change_pm"
  flyman написав:
  change_pm написав:
  change_pm написав:я дослухався до твого прагнення і підняв свій рейт на 50%, розслилаю СіВішки, навіть на СА згоден (тим паче мітро повинні осьо відкрити-сі)...

але поки результату за 3 дні - НУЛЬ :mrgreen:

  flyman написав:все правильно робиш,
якщо почнеться кльов, то підсікай карасів на рейт +25%, не чекай тлустого сибаса +50%, це працю :mrgreen:, інфа 146%

з.і. про +50% я не писав, а про плюс 1/3, Федя на +50% не надрукував ще стільки нікомунепотрібного, на +50% від доковідних тре потерпіти ще пару років

Ти писав про +40%... я вирішив тебе переплюнути в прагненні ))))

Так тебе можні пріздравити з новим рейтом +25% :?:

Дивлячися відносно якого базису. Все таки тре вийти на стабільний рівень, щоб робити висновки, а не міряти швидкість на американських/руських гірках.

Дякую тобі Флай за вчасно придуманий тост :!: Дуже мені зайшло 8)

----
кстаті, уже нікуди не пішу, але предлагають: "крутий продукт, дружню тімку і +1к до зп", але вже всьо: "позно аборт, в зальоті і замужєм, дайте спокойно розрожатися"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 13:56

  flyman написав:кстаті, уже нікуди не пішу, але предлагають: "крутий продукт, дружню тімку і +1к до зп", але вже всьо: "позно аборт, в зальоті і замужєм, дайте спокойно розрожатися"

Ну, давай, ділись в лічку, де тебе полюбили, а я поки пійду поплаваю в басіку :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 15:18

  change_pm написав:
  flyman написав:кстаті, уже нікуди не пішу, але предлагають: "крутий продукт, дружню тімку і +1к до зп", але вже всьо: "позно аборт, в зальоті і замужєм, дайте спокойно розрожатися"

Ну, давай, ділись в лічку, де тебе полюбили, а я поки пійду поплаваю в басіку :mrgreen:

Усе, я прийшов! Флай маладець!!!

зі. Давай тепер ставай дописувачем-практиком моєї гілки і вкладайся закордоном 8)
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 11:05

Інвестуємо в нерухомість закордоном?

Поніслася!!! :mrgreen:

Bayline, Algarve
€525,000 EURO

2 bedroom apartment with balcony & parking in Armação de Pêra, Portugal. Top floor apartment over 1000sqft boasts views of nature reserve & beach from both bedrooms and living room.

Vineyard, Bodrum
€76,964 EURO

2 bed corner apartment E15. Front row of the development on the top floor. Freehold with lake and landscape view. Close to the Pool and Clubhouse. 18 month payment plan.

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$179,900 USD

2 Bed / 2 Bath condo, garage, private gated community, 1469sq.ft. Tenanted and recently renewed until July 2022, $1450 pcm. No doc financing available, up to 30 years (max 75pc loan to value).

Grand Solaire Thailand
£159,500 GBP

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Infinity, Lisbon
€450,000 EURO

Stunning 8th floor 65m2, 1 Bedroom apartment with balcony offering panoramic views over the river Tagus. Five star amenities within a landmark development. Payment plan available.

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£151,995 GBP

Complete & fully furnished 1 bed 3rd floor. 6pc net rental return for 2 years. Free furniture & legal fees. Gym on site. 5 mins walk from Man United & BBC Media City. Cash buyers only.

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$299,000 USD

Ready Now. Central Tulum. 2 bed / 2 bath Penthouse with private rooftop terrace and hot tub. 118m2. Upscale Masterplan community. Five year 50pc developer finance available.

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Prime Montreal Studio & 1 Bed condos. Completing Spring 2022. 5pc down, 30pc spread over construction, low interest mortgage available on the 65pc balance.

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€265,000 EURO

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$789,000 USD

Top floor 2 bed / 2 bath with private deck. Steps to the train and a quick 15 minute ride to the financial district. Completed and financeable. Rents for 3300-3500 USD per month.


То чьо, куди будемо вкладати уешкі? 8)
change_pm
 
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