Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 чер, 2021 14:02
Попова объяснила рост заболеваемости COVID-19 сезонным наплывом гастарбайтеров из Великобритании Большинство мигрантов из Англии трудятся в фермерских хозяйствах Московской области, а жители Уэльса, как правило, работают на стройках столицы. https://panorama.pub/news/popova-obyasn ... kobritanii
зі. йой, імхо, що там, що в нас у влади гангрена мізків
change_pm
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Додано: Суб 19 чер, 2021 19:15
change_pm написав: change_pm написав:
я дослухався до твого прагнення і підняв свій рейт на 50%, розслилаю СіВішки, навіть на СА згоден (тим паче мітро повинні осьо відкрити-сі)...
але поки результату за 3 дні - НУЛЬ
flyman написав:
все правильно робиш,
якщо почнеться кльов, то підсікай карасів на рейт +25%, не чекай тлустого сибаса +50%, це працю
, інфа 146%
з.і. про +50% я не писав, а про плюс 1/3, Федя на +50% не надрукував ще стільки нікомунепотрібного, на +50% від доковідних тре потерпіти ще пару років
Ти писав про +40%... я вирішив тебе переплюнути в прагненні ))))
Так тебе можні пріздравити з новим рейтом +25%
Дивлячися відносно якого базису. Все таки тре вийти на стабільний рівень, щоб робити висновки, а не міряти швидкість на американських/руських гірках.
flyman
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Додано: Пон 21 чер, 2021 07:20
flyman написав: change_pm написав: change_pm написав:
я дослухався до твого прагнення і підняв свій рейт на 50%, розслилаю СіВішки, навіть на СА згоден (тим паче мітро повинні осьо відкрити-сі)...
але поки результату за 3 дні - НУЛЬ
flyman написав:
все правильно робиш,
якщо почнеться кльов, то підсікай карасів на рейт +25%, не чекай тлустого сибаса +50%, це працю
, інфа 146%
з.і. про +50% я не писав, а про плюс 1/3, Федя на +50% не надрукував ще стільки нікомунепотрібного, на +50% від доковідних тре потерпіти ще пару років
Ти писав про +40%... я вирішив тебе переплюнути в прагненні ))))
Так тебе можні пріздравити з новим рейтом +25%
Дивлячися відносно
якого базису
. Все таки тре вийти на стабільний рівень, щоб робити висновки, а не міряти швидкість на американських/руських гірках.
Дякую тобі Флай за вчасно придуманий тост
Дуже мені зайшло
change_pm
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Додано: Пон 21 чер, 2021 07:52
change_pm
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Додано: Пон 21 чер, 2021 13:20
quote="5247756:change_pm"
flyman написав: change_pm написав: change_pm написав:
я дослухався до твого прагнення і підняв свій рейт на 50%, розслилаю СіВішки, навіть на СА згоден (тим паче мітро повинні осьо відкрити-сі)...
але поки результату за 3 дні - НУЛЬ
flyman написав:
все правильно робиш,
якщо почнеться кльов, то підсікай карасів на рейт +25%, не чекай тлустого сибаса +50%, це працю
, інфа 146%
з.і. про +50% я не писав, а про плюс 1/3, Федя на +50% не надрукував ще стільки нікомунепотрібного, на +50% від доковідних тре потерпіти ще пару років
Ти писав про +40%... я вирішив тебе переплюнути в прагненні ))))
Так тебе можні пріздравити з новим рейтом +25%
Дивлячися відносно
якого базису
. Все таки тре вийти на стабільний рівень, щоб робити висновки, а не міряти швидкість на американських/руських гірках.
Дякую тобі Флай за вчасно придуманий тост
Дуже мені зайшло
----
кстаті, уже нікуди не пішу, але предлагають: "крутий продукт, дружню тімку і +1к до зп", але вже всьо: "позно аборт, в зальоті і замужєм, дайте спокойно розрожатися"
flyman
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Додано: Пон 21 чер, 2021 13:56
flyman написав:
кстаті, уже нікуди не пішу, але предлагають: "крутий продукт, дружню тімку і +1к до зп", але вже всьо: "позно аборт,
в зальоті і замужєм
, дайте спокойно розрожатися"
Ну, давай, ділись в лічку, де тебе полюбили, а я поки пійду поплаваю в басіку
change_pm
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Додано: Пон 21 чер, 2021 15:18
change_pm написав: flyman написав:
кстаті, уже нікуди не пішу, але предлагають: "крутий продукт, дружню тімку і +1к до зп", але вже всьо: "позно аборт,
в зальоті і замужєм
, дайте спокойно розрожатися"
Ну, давай, ділись в лічку, де тебе полюбили, а я поки пійду поплаваю в басіку
Усе, я прийшов! Флай маладець!!!
зі. Давай тепер ставай дописувачем-практиком моєї гілки і вкладайся закордоном
change_pm
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Додано: Вів 22 чер, 2021 11:05
Поніслася!!!
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То чьо, куди будемо вкладати уешкі?
change_pm
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