RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 210211212213
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:44


Я реально в шоці :shock: зібрався через пару тижнів приїхати, а тутай такі новини :cry:
Яна Метелкина просила сотрудников аэропорта связаться с сотрудниками авиакомпании МАУ, но они лишь разводили руками. А к месту инцидента стягивали дополнительные силы правоохранителей в бронежилетах.

Тревел-блогера отвели в кабинет, где предъявили обвинение в совершении административного правонарушения, выписав ей штраф на 240 гривен по статье "Нарушение пункта пропуска". Пока Яна Метелкина с опоздавшими пассажирами добивались объяснений, в аэропорту "Борисполь" открылись новые стойки регистрации на следующий рейс с такой же большой очередью.

Я давно поняв, що МАУ - "цукерка", ще коли попав (довго вилітав) на банкрутство Аеросвіта (хто такий старий, як я - пам"ятає)...

Взагалі я вірю, що ті, хто розіп"яв Христа, однозначно фашисти :!:
change_pm
 
Повідомлень: 4039
З нами з: 03.02.16
Подякував: 104 раз.
Подякували: 804 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:45

  flyman написав:В тебе якісь ніщебородні ціни.
Труъ пацани беруть Тетріс або Тарян Таур.
Тетріс або Тарян Туаур.

Та я взагалі бамжара, сплю під мастом в каробці... :oops:

пісі. куди мені до тру пацанів...
change_pm
 
Повідомлень: 4039
З нами з: 03.02.16
Подякував: 104 раз.
Подякували: 804 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 210211212213
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 711, 712, 713
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
7120 915665
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 чер, 2021 14:04
vitaliian
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 88073
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 22, 23, 24
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
230 29295
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 чер, 2021 18:07
Рыба-сом

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.