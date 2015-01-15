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Я реально в шоці зібрався через пару тижнів приїхати, а тутай такі новини
Яна Метелкина просила сотрудников аэропорта связаться с сотрудниками авиакомпании МАУ, но они лишь разводили руками. А к месту инцидента стягивали дополнительные силы правоохранителей в бронежилетах.
Тревел-блогера отвели в кабинет, где предъявили обвинение в совершении административного правонарушения, выписав ей штраф на 240 гривен по статье "Нарушение пункта пропуска". Пока Яна Метелкина с опоздавшими пассажирами добивались объяснений, в аэропорту "Борисполь" открылись новые стойки регистрации на следующий рейс с такой же большой очередью.
Я давно поняв, що МАУ - "цукерка", ще коли попав (довго вилітав) на банкрутство Аеросвіта (хто такий старий, як я - пам"ятає)...
Взагалі я вірю, що ті, хто розіп"яв Христа, однозначно фашисти