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Я реально в шоці зібрався через пару тижнів приїхати, а тутай такі новини
Яна Метелкина просила сотрудников аэропорта связаться с сотрудниками авиакомпании МАУ, но они лишь разводили руками. А к месту инцидента стягивали дополнительные силы правоохранителей в бронежилетах.
Тревел-блогера отвели в кабинет, где предъявили обвинение в совершении административного правонарушения, выписав ей штраф на 240 гривен по статье "Нарушение пункта пропуска". Пока Яна Метелкина с опоздавшими пассажирами добивались объяснений, в аэропорту "Борисполь" открылись новые стойки регистрации на следующий рейс с такой же большой очередью.
Я давно поняв, що МАУ - "цукерка", ще коли попав (довго вилітав) на банкрутство Аеросвіта (хто такий старий, як я - пам"ятає)...
Взагалі я вірю, що ті, хто розіп"яв Христа, однозначно фашисти
Я реально в шоці зібрався через пару тижнів приїхати, а тутай такі новини
Яна Метелкина просила сотрудников аэропорта связаться с сотрудниками авиакомпании МАУ, но они лишь разводили руками. А к месту инцидента стягивали дополнительные силы правоохранителей в бронежилетах.
Тревел-блогера отвели в кабинет, где предъявили обвинение в совершении административного правонарушения, выписав ей штраф на 240 гривен по статье "Нарушение пункта пропуска". Пока Яна Метелкина с опоздавшими пассажирами добивались объяснений, в аэропорту "Борисполь" открылись новые стойки регистрации на следующий рейс с такой же большой очередью.
Я давно поняв, що МАУ - "цукерка", ще коли попав (довго вилітав) на банкрутство Аеросвіта (хто такий старий, як я - пам"ятає)...
Взагалі я вірю, що ті, хто розіп"яв Христа, однозначно фашисти
Це Родіна, вона тебе любить, і тобі любити, твою мать.
Податкова амністія чи все ж таки всезагальне податкове декларування?
Так, законодавці внесли у документ одну специфічну норму. Згідно з нею, особи, які мають право на одноразове добровільне декларування, проте ним не скористалися, вважаються такими, що повідомили контролюючий орган про відсутність у власності активів, отриманих за рахунок доходів, з яких не сплачено або сплачено не у повному обсязі податки і збори на момент завершення періоду одноразового декларування.
Це — так звана юридична фікція, один з прийомів правової науки. Вона передбачає, що усі суб'єкти, які підпадають під неї, вважаються такими, що вчинили певні дії, хоча де-факто могли їх і не здійснювати.
Відтак, відповідно до прийнятого законопроекту, з 1 вересня 2022 р. усі фізичні особи-громадяни України автоматично вважатимуться такими, що підтвердили сплату податків з усіх своїх доходів і з усього майна. Таким чином, насправді цей документ не про кілька тисяч мільйонерів, які хочуть легалізувати свої незаконні статки. Він напряму стосується мільйонів пересічних громадян, чиє майно потрапляє у зону уваги контролюючих та правоохоронних органів.
Податкова амністія чи все ж таки всезагальне податкове декларування?
Так, законодавці внесли у документ одну специфічну норму. Згідно з нею, особи, які мають право на одноразове добровільне декларування, проте ним не скористалися, вважаються такими, що повідомили контролюючий орган про відсутність у власності активів, отриманих за рахунок доходів, з яких не сплачено або сплачено не у повному обсязі податки і збори на момент завершення періоду одноразового декларування.
Це — так звана юридична фікція, один з прийомів правової науки. Вона передбачає, що усі суб'єкти, які підпадають під неї, вважаються такими, що вчинили певні дії, хоча де-факто могли їх і не здійснювати.
Відтак, відповідно до прийнятого законопроекту, з 1 вересня 2022 р. усі фізичні особи-громадяни України автоматично вважатимуться такими, що підтвердили сплату податків з усіх своїх доходів і з усього майна. Таким чином, насправді цей документ не про кілька тисяч мільйонерів, які хочуть легалізувати свої незаконні статки. Він напряму стосується мільйонів пересічних громадян, чиє майно потрапляє у зону уваги контролюючих та правоохоронних органів.