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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 211212213214>
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:44


Я реально в шоці :shock: зібрався через пару тижнів приїхати, а тутай такі новини :cry:
Яна Метелкина просила сотрудников аэропорта связаться с сотрудниками авиакомпании МАУ, но они лишь разводили руками. А к месту инцидента стягивали дополнительные силы правоохранителей в бронежилетах.

Тревел-блогера отвели в кабинет, где предъявили обвинение в совершении административного правонарушения, выписав ей штраф на 240 гривен по статье "Нарушение пункта пропуска". Пока Яна Метелкина с опоздавшими пассажирами добивались объяснений, в аэропорту "Борисполь" открылись новые стойки регистрации на следующий рейс с такой же большой очередью.

Я давно поняв, що МАУ - "цукерка", ще коли попав (довго вилітав) на банкрутство Аеросвіта (хто такий старий, як я - пам"ятає)...

Взагалі я вірю, що ті, хто розіп"яв Христа, однозначно фашисти :!:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:45

  flyman написав:В тебе якісь ніщебородні ціни.
Труъ пацани беруть Тетріс або Тарян Таур.
Тетріс або Тарян Туаур.

Та я взагалі бамжара, сплю під мастом в каробці... :oops:

пісі. куди мені до тру пацанів...
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 16:55

BofA - Facset: кол-во компаний из Russell 2000, которые не зарабатывают = исторический рекорд

https://t.me/markettwits/143908

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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:30

  change_pm написав:

Я реально в шоці :shock: зібрався через пару тижнів приїхати, а тутай такі новини :cry:
Яна Метелкина просила сотрудников аэропорта связаться с сотрудниками авиакомпании МАУ, но они лишь разводили руками. А к месту инцидента стягивали дополнительные силы правоохранителей в бронежилетах.

Тревел-блогера отвели в кабинет, где предъявили обвинение в совершении административного правонарушения, выписав ей штраф на 240 гривен по статье "Нарушение пункта пропуска". Пока Яна Метелкина с опоздавшими пассажирами добивались объяснений, в аэропорту "Борисполь" открылись новые стойки регистрации на следующий рейс с такой же большой очередью.

Я давно поняв, що МАУ - "цукерка", ще коли попав (довго вилітав) на банкрутство Аеросвіта (хто такий старий, як я - пам"ятає)...

Взагалі я вірю, що ті, хто розіп"яв Христа, однозначно фашисти :!:

Це Родіна, вона тебе любить, і тобі любити, твою мать.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:32

  change_pm написав:
  flyman написав:В тебе якісь ніщебородні ціни.
Труъ пацани беруть Тетріс або Тарян Таур.
Тетріс або Тарян Туаур.

Та я взагалі бамжара, сплю під мастом в каробці... :oops:

пісі. куди мені до тру пацанів...

як куди, в тему коли КРЖН сам знаєш що
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:33

  Вкладчик1234 написав:
BofA - Facset: кол-во компаний из Russell 2000, которые не зарабатывают = исторический рекорд

https://t.me/markettwits/143908

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це що значить, що "пора купувати для себе а не в оренду"?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 20:02

Що зробила зелінь?

Податкова амністія чи все ж таки всезагальне податкове декларування?

Так, законодавці внесли у документ одну специфічну норму. Згідно з нею, особи, які мають право на одноразове добровільне декларування, проте ним не скористалися, вважаються такими, що повідомили контролюючий орган про відсутність у власності активів, отриманих за рахунок доходів, з яких не сплачено або сплачено не у повному обсязі податки і збори на момент завершення періоду одноразового декларування.

Це — так звана юридична фікція, один з прийомів правової науки. Вона передбачає, що усі суб'єкти, які підпадають під неї, вважаються такими, що вчинили певні дії, хоча де-факто могли їх і не здійснювати.

Відтак, відповідно до прийнятого законопроекту, з 1 вересня 2022 р. усі фізичні особи-громадяни України автоматично вважатимуться такими, що підтвердили сплату податків з усіх своїх доходів і з усього майна. Таким чином, насправді цей документ не про кілька тисяч мільйонерів, які хочуть легалізувати свої незаконні статки. Він напряму стосується мільйонів пересічних громадян, чиє майно потрапляє у зону уваги контролюючих та правоохоронних органів.

https://biz.nv.ua/ukr/experts/chim-zako ... 67088.html

Читайте всю статтю і думайте :mrgreen: бо імхо про багатійте тутай мови немає...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 20:07

Йой!

Нарід, Хаваї в "опасностє" :mrgreen:
Russian Navy Warships Come Within Two Dozen Miles of Hawaii

https://www.msn.com/en-us/news/world/ru ... entnewsntp

І це тільки тиждень пройшов зі зустрічі двух дідів, і лобизання один одного...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 20:45

  change_pm написав:
Податкова амністія чи все ж таки всезагальне податкове декларування?

Так, законодавці внесли у документ одну специфічну норму. Згідно з нею, особи, які мають право на одноразове добровільне декларування, проте ним не скористалися, вважаються такими, що повідомили контролюючий орган про відсутність у власності активів, отриманих за рахунок доходів, з яких не сплачено або сплачено не у повному обсязі податки і збори на момент завершення періоду одноразового декларування.

Це — так звана юридична фікція, один з прийомів правової науки. Вона передбачає, що усі суб'єкти, які підпадають під неї, вважаються такими, що вчинили певні дії, хоча де-факто могли їх і не здійснювати.

Відтак, відповідно до прийнятого законопроекту, з 1 вересня 2022 р. усі фізичні особи-громадяни України автоматично вважатимуться такими, що підтвердили сплату податків з усіх своїх доходів і з усього майна. Таким чином, насправді цей документ не про кілька тисяч мільйонерів, які хочуть легалізувати свої незаконні статки. Він напряму стосується мільйонів пересічних громадян, чиє майно потрапляє у зону уваги контролюючих та правоохоронних органів.

https://biz.nv.ua/ukr/experts/chim-zako ... 67088.html

Читайте всю статтю і думайте :mrgreen: бо імхо про багатійте тутай мови немає...

вы сам проект читали? Выводы статьи из него не вытекают даже близко.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 09:00

  juristkostya написав:
  change_pm написав:
Податкова амністія чи все ж таки всезагальне податкове декларування?

Так, законодавці внесли у документ одну специфічну норму. Згідно з нею, особи, які мають право на одноразове добровільне декларування, проте ним не скористалися, вважаються такими, що повідомили контролюючий орган про відсутність у власності активів, отриманих за рахунок доходів, з яких не сплачено або сплачено не у повному обсязі податки і збори на момент завершення періоду одноразового декларування.

Це — так звана юридична фікція, один з прийомів правової науки. Вона передбачає, що усі суб'єкти, які підпадають під неї, вважаються такими, що вчинили певні дії, хоча де-факто могли їх і не здійснювати.

Відтак, відповідно до прийнятого законопроекту, з 1 вересня 2022 р. усі фізичні особи-громадяни України автоматично вважатимуться такими, що підтвердили сплату податків з усіх своїх доходів і з усього майна. Таким чином, насправді цей документ не про кілька тисяч мільйонерів, які хочуть легалізувати свої незаконні статки. Він напряму стосується мільйонів пересічних громадян, чиє майно потрапляє у зону уваги контролюючих та правоохоронних органів.

https://biz.nv.ua/ukr/experts/chim-zako ... 67088.html

Читайте всю статтю і думайте :mrgreen: бо імхо про багатійте тутай мови немає...

вы сам проект читали? Выводы статьи из него не вытекают даже близко.

Звичайно читали...

Мені цікаво, шо висновки в статті зроблено бувшим керівником податкової, він то точна знає, як внутрішні листи і накази в податковій клали болт на закони і трактування.

Тому висновкам того парніши я вірю...
change_pm
 
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