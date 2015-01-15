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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 211212213214
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 09:03

  change_pm написав:Звичайно читали...

Мені цікаво, шо висновки в статті зроблено бувшим керівником податкової, він то точна знає, як внутрішні листи і накази в податковій клали болт на закони і трактування.

Тому висновкам того парніши я вірю...

Если не сложно, поясните, чем ситуация для человека, который не подал добровольную декларацию (автоматически признан подтвердившим уплату налогов), будет отличаться от нынешней.
juristkostya
 
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