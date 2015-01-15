Если не сложно, поясните, чем ситуация для человека, который не подал добровольную декларацию (автоматически признан подтвердившим уплату налогов), будет отличаться от нынешней.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 чер, 2021 09:03
Если не сложно, поясните, чем ситуация для человека, который не подал добровольную декларацию (автоматически признан подтвердившим уплату налогов), будет отличаться от нынешней.
|