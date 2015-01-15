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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 212213214215>
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 09:03

  change_pm написав:Звичайно читали...

Мені цікаво, шо висновки в статті зроблено бувшим керівником податкової, він то точна знає, як внутрішні листи і накази в податковій клали болт на закони і трактування.

Тому висновкам того парніши я вірю...

Если не сложно, поясните, чем ситуация для человека, который не подал добровольную декларацию (автоматически признан подтвердившим уплату налогов), будет отличаться от нынешней.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 10:01

  juristkostya написав:
  change_pm написав:Звичайно читали...

Мені цікаво, шо висновки в статті зроблено бувшим керівником податкової, він то точна знає, як внутрішні листи і накази в податковій клали болт на закони і трактування.

Тому висновкам того парніши я вірю...

Если не сложно, поясните, чем ситуация для человека, который не подал добровольную декларацию (автоматически признан подтвердившим уплату налогов), будет отличаться от нынешней.

Гроші люблять тишину. І так на кіпіші із 2 роком короно кризи і безпрецендентим "пом"ягшенням".

А тут що не день нові ініціативи "відібрати та поділити".
Так щоб там що не писали, щоб на ліпше було для пересіченого не очікую.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 11:32

From Czechia with love

Не есть и не пить 15 лет: в Праге ухудшилась доступность жилья
P.S. Но при этом цены аренды за последние два года упали на 10-15%.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 12:36

Так-так-так... цікаві поради форумчанам про інвестиції в закордонну нерухомість...
Корисні.
Сама корисна: оженитися в досить поважному віці втретє...
Цікава порада - але, гадаю, не всім форумчанам підійде - більшість - нормальні сімейні люди.

Тому думка сторонньої особи за посиланням нижче.
Перед тим, як прочитати досить великий текст:

1) Пише НАША людина і досить цікава:
- пройшов відбір та почав після роботи в Україні працювати в одній з відомих - дуже відомих - авіакомпаній.
- потім "кинув якір" в Дубаї. Пожив не один рік та зробив висновки (саме цього не вистачає багатьом на форумі).
- потім "раптом" відкрив в собі талант письменнника та видав в Україні декілька книжок (!!!) - навесні був тур Україною з презентаціями.

2) Для того, щоби ви оцінили з калькулятором (в кого немає - раджу купити) те, що він пише:
- на сьогодні в моєму мікрорайоні оренда квартири 1+1 на 1 місяць в березні - травні - 750 доларів. І це НЕ біля самого моря.
Це при вкладенні в 50 000 доларів.
- на сьогодні оренда квартири 1+1 в червні - жовтні (!!!) - 850 доларів на місяць. Це при вкладенні в 50 000 доларів.
- на сьогодні оренда квартири 2+1 майже на першій лінії (сьогодні говорив з киянами на пляжі) - 50 євро на добу - 1500 євро на місяць.

Ну а тепер читаємо, панове інвестори, там про багато країн для інвестицій, які згадувалися на цьому форумі, саме читаємо, бо - мабуть - досить же вже про НЕЗДІСНЕНІ мрії писати...
https://www.facebook.com/taras.vaschuk
(допис тільки для його друзів, на жаль...)
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 13:05

  akurt написав:Так-так-так... цікаві поради форумчанам про інвестиції в закордонну нерухомість...
Корисні.
Сама корисна: оженитися в досить поважному віці втретє...
Цікава порада - але, гадаю, не всім форумчанам підійде - більшість - нормальні сімейні люди.

Тому думка сторонньої особи за посиланням нижче.
Перед тим, як прочитати досить великий текст:

1) Пише НАША людина і досить цікава:
- пройшов відбір та почав після роботи в Україні працювати в одній з відомих - дуже відомих - авіакомпаній.
- потім "кинув якір" в Дубаї. Пожив не один рік та зробив висновки (саме цього не вистачає багатьом на форумі).
- потім "раптом" відкрив в собі талант письменнника та видав в Україні декілька книжок (!!!) - навесні був тур Україною з презентаціями.

2) Для того, щоби ви оцінили з калькулятором (в кого немає - раджу купити) те, що він пише:
- на сьогодні в моєму мікрорайоні оренда квартири 1+1 на 1 місяць в березні - травні - 750 доларів. І це НЕ біля самого моря.
Це при вкладенні в 50 000 доларів.
- на сьогодні оренда квартири 1+1 в червні - жовтні (!!!) - 850 доларів на місяць. Це при вкладенні в 50 000 доларів.
- на сьогодні оренда квартири 2+1 майже на першій лінії (сьогодні говорив з киянами на пляжі) - 50 євро на добу - 1500 євро на місяць.

Ну а тепер читаємо, панове інвестори, там про багато країн для інвестицій, які згадувалися на цьому форумі, саме читаємо, бо - мабуть - досить же вже про НЕЗДІСНЕНІ мрії писати...
https://www.facebook.com/taras.vaschuk

а можна було не паритися і купити криптощиткоєни а потім продати.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 13:06

А хто Вам заважав? В березні 2020?

P.S. Моє посилання на текст про інвестиції вище у Фейсбуці - може не відкриватися - я не винний. Такі умови Фейсбука.
Тому копіюю - з дозволу автора - частину текста.
Вибачаюсь, велика... Текст авторський - без виправлень...

"1. Туреччина. Буде лонгрід, тож це лише для тих, кому дійсно цікаво. По пунктах розповім, як сам був приємно вражений з того, що зміг здобути за ці 5 років взаємодії з моїм майбутнім новим домом. Питайте в коментах, що цікавить – буду по можливості відповідати.
У мене була мрійка ще з юності – купити собі хатку на березі моря, де зможу доживати віку, колупатися в носі на пляжику й писати мемуари (по возможності окружонний зграйкою дітей-внуків і сотнями відданих фанатів, які бігатимуть за просеко). Коли переїхав до Дубай – зрозумів, що мрія може здійснитися вже через кілька років паханини. Але ідеалом спершу видавалась Чорногорія, Хорватія, грецький Кіпр, Іспанія, Болгарія чи мила серцю Грузія. Але поки зібрав хоч трохи грошей і почав вивчати детально питання – зрозумів, що ціни в тих країнах підскочили, а мінусів ціла купа.
Свої плани і прикрості розказував десяткам друзів і колег. Maria Bulatova (дай їй Крішна смачної масали!), пригадала про мої плани десь через рік потому, коли сама вирішила придбати там житло, подзвонила і спитала: «а чому не Туреччина» - поїдь подивись сам.
Для мене Анталія-Аланія (я навіть не відрізняв на той час) були навіть не планом Б, а швидше К-Л-М-Н. В Туреччині до того не був жодного разу, тож не мав якогось першого враження, хоча відносився досить скептично, судячи з того, що знав і що розповідали знайомі. Але було стільки вільного часу, енергії та водночас депресухи – що вирішив попертись хоча б розвіятись. Тим паче, з Дубай в Анталію запустили прямий рейс.
Я не планував нічого купувати. На рахунку валялось максимум тисяч 10 євриків. І «турецького гамбіту» явно не було у вєщіх снах. Але те, що я побачив і вивчив за першу поїздку (я зразу підписав контракт на квартиру!) – сподобалось швидше на рівні розуму і холодного розрахунку. Ось яка була логіка:
Чорногорія – ціни виросли (50 тисяч євро за халупу 5 км від моря, щось краще – від 100), резидентку вже так легко не отримати, ціни досить високі ( Katia Afifi от якраз там живе, доведе), роботи нема від слова зовсім, якщо ти не вузькопрофільний спєц, сезон всього 3-4 місяці, ХОЛОДНО (реально, в травні й вересні вже дубак), і смертна нудота (там нічого не відбувається – за рік облазив країну і все).
Хорватія – все майже те ж саме, тільки вартість квартир ще вища і ціни базові ще вищі.
Кіпр (грецький) – це євросоюз, там складнощі з пребуванням, купа умовностей, ціни на квартири – космос для середнього класу, висока конкуренція, щоб заманити туриств, тотальний контроль держави за приюутками, і височенні ціни, високі податки на утримування житла, на зарплату, на каналізацію, на домашнього хом’яка, на тараканів під умивальником – на все на світі.
Іспанія (Бенідорм – гішпанський Дубай такий собі) – ніби за 50 тищ можна було взяти квартиру в хмарочосі на березі моря, і ніби здається воно по тисячі євро в місяць в сезон (4-5 місяців), але коли дійшло до справи, - о май гад! Податок на нерухомість – кілька тисяч євро в рік, податок на обслуговування комплекса – тисяча євро, хочеш там бути більше 90 днів – курси гішпанської мови від держави за тисячі євро, ще купа правил, що треба додатково 50 тисяч, аби хоч якось там жити. Ну і плюс це Європа – податки на тарганів і хом’яків, як же без цього.
Болгарія - відпала зразу. Холодне море, совдепія, хамство, бруд і типу європа. Родичі таки там купили. Років три тому. Досі не добудували їм, безупішно судяться. А в туреччині в когтракті прописана щомімячна неустойка за таке.
Грузія (Батумі) – суцільна печалька. Ціни ніби норм – від 25 тисяч доларів, але це СИРЕЦЬ – без стін, унітазу, сантехніки і взагалі – ремонт ще стільки само коштуватиме! А якість забудови, інфраструктура якщо і є, то не працююча або халтурна і відношення до того – досить совкове. Чорне море – холодне і неспокійне, туристи лише в сезон, віддача – копійки, контингент іноді досить стрьомний (батумі – місто з легалізованими казіно). Життя в батумі дорожезне, що місцеві намагаються там не мешати.
І тут от такий собі аутсайдер моїх мєчт – турецька Аланія. Посудіть самі:
- найтепліша точка Середземного моря! (тепліше лише з африканського боку! Бодрум і Мармаріс із своїм е-ге-ге-йським морем значно холодніші). Тут сезон починається на початку травня (вода від 24 градусів) і нехотя завершується в кінці листопада! Море реально лагідне, пляжі кращі, ніж дубайські, пологий вхід.
- ціни на житло (1+1) тоді в кризу від 30 тисяч євро (зараз від 40). Оформлення документів – десь 1 тисяча. Іноді можливе розтермінування, є можливість навіть іпотеки для іноземця неризидента – все залежить від об’єкту та компанії, з якою ведете справи.
- якість забудови покращилась, комплекси будують з такою інфраструктурою, що в Дубай мало де таке є, а за територією комплексу – немає взагалі: от мій компаунд – 4 десятиповерхівки на гектарі території огороджені з охороною, власний паркінг, сад, бєсєдки-мангали, ігрові зони для дітей, тенісний корт, гігантський басейн з власним міні-аквапарком, великий критий басейн (20 м), гігантський спортзал, крита ігрова зона з більярдом і пінг-понгом, крита ігрова гігантська зона для дітей з батутом і тп, мать його БОУЛІНГ безплатний дві доріжки, мать його спа – з величезним хамамом, масажними кабінетами і соляною фігнею якоюсь. Ресторан з терасою (ДЕШЕВЕЗНИЙ, де готують страви пострадянських кухонь), мать її кальянна, мать його пул бар – тобі несуть їду і випивку просто в басейн до шезлонгів. І своя марш турка-кабрійолєт, яка везе тебе на пляжик 5 разів у день, не зважаючи що той пляжик за метрів 600 від комплексу! Офігіли? Я також. І досі офігіваю. Це окрема республіка – в локдаун все працювало! Їдемо далі.
- І скільки ж коштує це все обслужити і оподаткувати? 400 євро В РІК за обслуговування комплексу і 100 євро В РІК податку на нерухомість! Комуналка знаєте яка? 20-30 євро в місяць активного користування! Якщо туристи фігачать кондиціонерами весь день і ніч – до 50-60 євро, але в умовах оренди прописано: фігачив – плати сам.
- І квартиру здають ГОТОВУ – з євроремонтом, вбудованою кухнею, ідеальним санвузлом з плиточкою, з пластиковими вікнами, іноді навіть з кондиціонерами! Повний комплект меблів середненьких знаєте, скільки коштує? Півтори тисячі євро. Повний набір побутової техніки італійської з посудомийкою включно і скло-керамічною плиткою? Також півтори тисячі!
- А скільки ж воно приносить в місяць? Я вже кидав свій офіційний скрін шот заробітку за місяць під час карантину. Тепер кинув, що відбувається, коли бум. В середньому виходить 700-1000 євро брудними в сезон (а це 6 місяців мінімум) і 300-500 в несезон. Рахуйте самі процент окупності. Я за 6 років уже майже відбив ціну покупки.
- Покупка будь-якої квартири дає резидент візу (!) і вид на життя громадянство через 5 років, можлива деожавна пенсія (якщо внлсиш у держ фонд внески). Працювати можна, потім розпишу як.
- Додаткова пєчєнюха в тому, що зараз житло здавати стало досить легко і прозоро".

Кінець цитати.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 24 чер, 2021 14:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 14:19

Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 14:20

akurt
Спасибі!
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 14:30

А ви не в шоці?

At least 1 dead after high-rise condo building partially collapses near Miami Beach

At least 10 people were also being treated for injuries, according to Surfside Mayor Charles Burkett, while dozens more were displaced.

A local hospital told NBC News it received three patients, including two in critical condition, from the site of the collapse.

Burkett said 50 hotel rooms next door to the residential building were also evacuated.

“It’s hard to imagine how this could happen,” Burkett said. “Buildings just don’t fall down.”

https://www.msn.com/en-us/news/us/at-le ... entnewsntp

А я в :roll: ...
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 14:34

  flyman написав:
  juristkostya написав:
  change_pm написав:Звичайно читали...

Мені цікаво, шо висновки в статті зроблено бувшим керівником податкової, він то точна знає, як внутрішні листи і накази в податковій клали болт на закони і трактування.

Тому висновкам того парніши я вірю...

Если не сложно, поясните, чем ситуация для человека, который не подал добровольную декларацию (автоматически признан подтвердившим уплату налогов), будет отличаться от нынешней.

Гроші люблять тишину. І так на кіпіші із 2 роком короно кризи і безпрецендентим "пом"ягшенням".

А тут що не день нові ініціативи "відібрати та поділити".
Так щоб там що не писали, щоб на ліпше було для пересіченого не очікую.

Я особисто не люблю писати лонг ріди (((( тому не в змозі пояснити...

В мені говорить народна мудрість і життєва чуйка громадянина України - як виділив в пості у Флая...

"сядут усе" ой, Любченко полюбить всіх :mrgreen:

зі. наразі Туречина проводить податкову амністію, подивіться, як вони це роблять і які у них цілі...
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