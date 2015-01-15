Додано: Чет 24 чер, 2021 13:06

А хто Вам заважав? В березні 2020?



P.S. Моє посилання на текст про інвестиції вище у Фейсбуці - може не відкриватися - я не винний. Такі умови Фейсбука.

Тому копіюю - з дозволу автора - частину текста.

Вибачаюсь, велика... Текст авторський - без виправлень...



"1. Туреччина. Буде лонгрід, тож це лише для тих, кому дійсно цікаво. По пунктах розповім, як сам був приємно вражений з того, що зміг здобути за ці 5 років взаємодії з моїм майбутнім новим домом. Питайте в коментах, що цікавить – буду по можливості відповідати.

У мене була мрійка ще з юності – купити собі хатку на березі моря, де зможу доживати віку, колупатися в носі на пляжику й писати мемуари (по возможності окружонний зграйкою дітей-внуків і сотнями відданих фанатів, які бігатимуть за просеко). Коли переїхав до Дубай – зрозумів, що мрія може здійснитися вже через кілька років паханини. Але ідеалом спершу видавалась Чорногорія, Хорватія, грецький Кіпр, Іспанія, Болгарія чи мила серцю Грузія. Але поки зібрав хоч трохи грошей і почав вивчати детально питання – зрозумів, що ціни в тих країнах підскочили, а мінусів ціла купа.

Свої плани і прикрості розказував десяткам друзів і колег. Maria Bulatova (дай їй Крішна смачної масали!), пригадала про мої плани десь через рік потому, коли сама вирішила придбати там житло, подзвонила і спитала: «а чому не Туреччина» - поїдь подивись сам.

Для мене Анталія-Аланія (я навіть не відрізняв на той час) були навіть не планом Б, а швидше К-Л-М-Н. В Туреччині до того не був жодного разу, тож не мав якогось першого враження, хоча відносився досить скептично, судячи з того, що знав і що розповідали знайомі. Але було стільки вільного часу, енергії та водночас депресухи – що вирішив попертись хоча б розвіятись. Тим паче, з Дубай в Анталію запустили прямий рейс.

Я не планував нічого купувати. На рахунку валялось максимум тисяч 10 євриків. І «турецького гамбіту» явно не було у вєщіх снах. Але те, що я побачив і вивчив за першу поїздку (я зразу підписав контракт на квартиру!) – сподобалось швидше на рівні розуму і холодного розрахунку. Ось яка була логіка:

Чорногорія – ціни виросли (50 тисяч євро за халупу 5 км від моря, щось краще – від 100), резидентку вже так легко не отримати, ціни досить високі ( Katia Afifi от якраз там живе, доведе), роботи нема від слова зовсім, якщо ти не вузькопрофільний спєц, сезон всього 3-4 місяці, ХОЛОДНО (реально, в травні й вересні вже дубак), і смертна нудота (там нічого не відбувається – за рік облазив країну і все).

Хорватія – все майже те ж саме, тільки вартість квартир ще вища і ціни базові ще вищі.

Кіпр (грецький) – це євросоюз, там складнощі з пребуванням, купа умовностей, ціни на квартири – космос для середнього класу, висока конкуренція, щоб заманити туриств, тотальний контроль держави за приюутками, і височенні ціни, високі податки на утримування житла, на зарплату, на каналізацію, на домашнього хом’яка, на тараканів під умивальником – на все на світі.

Іспанія (Бенідорм – гішпанський Дубай такий собі) – ніби за 50 тищ можна було взяти квартиру в хмарочосі на березі моря, і ніби здається воно по тисячі євро в місяць в сезон (4-5 місяців), але коли дійшло до справи, - о май гад! Податок на нерухомість – кілька тисяч євро в рік, податок на обслуговування комплекса – тисяча євро, хочеш там бути більше 90 днів – курси гішпанської мови від держави за тисячі євро, ще купа правил, що треба додатково 50 тисяч, аби хоч якось там жити. Ну і плюс це Європа – податки на тарганів і хом’яків, як же без цього.

Болгарія - відпала зразу. Холодне море, совдепія, хамство, бруд і типу європа. Родичі таки там купили. Років три тому. Досі не добудували їм, безупішно судяться. А в туреччині в когтракті прописана щомімячна неустойка за таке.

Грузія (Батумі) – суцільна печалька. Ціни ніби норм – від 25 тисяч доларів, але це СИРЕЦЬ – без стін, унітазу, сантехніки і взагалі – ремонт ще стільки само коштуватиме! А якість забудови, інфраструктура якщо і є, то не працююча або халтурна і відношення до того – досить совкове. Чорне море – холодне і неспокійне, туристи лише в сезон, віддача – копійки, контингент іноді досить стрьомний (батумі – місто з легалізованими казіно). Життя в батумі дорожезне, що місцеві намагаються там не мешати.

І тут от такий собі аутсайдер моїх мєчт – турецька Аланія. Посудіть самі:

- найтепліша точка Середземного моря! (тепліше лише з африканського боку! Бодрум і Мармаріс із своїм е-ге-ге-йським морем значно холодніші). Тут сезон починається на початку травня (вода від 24 градусів) і нехотя завершується в кінці листопада! Море реально лагідне, пляжі кращі, ніж дубайські, пологий вхід.

- ціни на житло (1+1) тоді в кризу від 30 тисяч євро (зараз від 40). Оформлення документів – десь 1 тисяча. Іноді можливе розтермінування, є можливість навіть іпотеки для іноземця неризидента – все залежить від об’єкту та компанії, з якою ведете справи.

- якість забудови покращилась, комплекси будують з такою інфраструктурою, що в Дубай мало де таке є, а за територією комплексу – немає взагалі: от мій компаунд – 4 десятиповерхівки на гектарі території огороджені з охороною, власний паркінг, сад, бєсєдки-мангали, ігрові зони для дітей, тенісний корт, гігантський басейн з власним міні-аквапарком, великий критий басейн (20 м), гігантський спортзал, крита ігрова зона з більярдом і пінг-понгом, крита ігрова гігантська зона для дітей з батутом і тп, мать його БОУЛІНГ безплатний дві доріжки, мать його спа – з величезним хамамом, масажними кабінетами і соляною фігнею якоюсь. Ресторан з терасою (ДЕШЕВЕЗНИЙ, де готують страви пострадянських кухонь), мать її кальянна, мать його пул бар – тобі несуть їду і випивку просто в басейн до шезлонгів. І своя марш турка-кабрійолєт, яка везе тебе на пляжик 5 разів у день, не зважаючи що той пляжик за метрів 600 від комплексу! Офігіли? Я також. І досі офігіваю. Це окрема республіка – в локдаун все працювало! Їдемо далі.

- І скільки ж коштує це все обслужити і оподаткувати? 400 євро В РІК за обслуговування комплексу і 100 євро В РІК податку на нерухомість! Комуналка знаєте яка? 20-30 євро в місяць активного користування! Якщо туристи фігачать кондиціонерами весь день і ніч – до 50-60 євро, але в умовах оренди прописано: фігачив – плати сам.

- І квартиру здають ГОТОВУ – з євроремонтом, вбудованою кухнею, ідеальним санвузлом з плиточкою, з пластиковими вікнами, іноді навіть з кондиціонерами! Повний комплект меблів середненьких знаєте, скільки коштує? Півтори тисячі євро. Повний набір побутової техніки італійської з посудомийкою включно і скло-керамічною плиткою? Також півтори тисячі!

- А скільки ж воно приносить в місяць? Я вже кидав свій офіційний скрін шот заробітку за місяць під час карантину. Тепер кинув, що відбувається, коли бум. В середньому виходить 700-1000 євро брудними в сезон (а це 6 місяців мінімум) і 300-500 в несезон. Рахуйте самі процент окупності. Я за 6 років уже майже відбив ціну покупки.

- Покупка будь-якої квартири дає резидент візу (!) і вид на життя громадянство через 5 років, можлива деожавна пенсія (якщо внлсиш у держ фонд внески). Працювати можна, потім розпишу як.

- Додаткова пєчєнюха в тому, що зараз житло здавати стало досить легко і прозоро".



Кінець цитати.