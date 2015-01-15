Десь місяць або два тому вони реалізували угоду з деякими (здається 5-ма) країнами ЄС про взаємне інформування про статки громадян (!!!) Туреччини в країнах ЄС.
Мова йде про активи.
За оцінкою, приховані за кордонами в банках ЄС активи дорівнюють 50 000 000 000 євро.
Тут вигода двобічна:
- країни ЄС (в основному Німеччина) хочуть ці активи оподаткувати і отримати за оцінками 10 000 000 000 євро;
- за законами Туреччини громадяни Туреччини зобов"язані платити податки з прибутків, отриманих як в Туреччині, так і за межами Туреччини.
Ось тут і цікаві для громадян Туреччини події.
А то дехто "біситься" від грошей - у минулому власник однієї футбольної команди купив в Каліфорнії віллу за 14 500 000 доларів...
Інші роблять розумніше: викуповують на березі Босфору старовинні - часів Османьскої імперії - маєтки... Провідомлялося, що викупили за час пандемії 35 таких об"єктів нерухомості, що дорівнює кількості за попередні 20 (!!!) років. Ціна - від 20 до 750 мільйонів турецьких лір (від 1,5 мільйона до 100 мільйонів доларів).
Точно не скажу, але якось там є, що громадянин Туреччини може добровільно все задекларувати та якийсь податок із закордоннних активів сплатити. Все одно знайдуть...
Іноземців в Туреччині ці негаразди не стосується.
Для ловідки: за даними ЦБ Туреччини тільки за 1 тиждень з 11 червня валютні депозити резидентів збільшилися на 1 мільярд 26 мільйонів долларів - до суми в 228,5 мільярдів доларів.