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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 14:50

  change_pm написав:зі. наразі Туречина проводить податкову амністію, подивіться, як вони це роблять і які у них цілі...

Десь місяць або два тому вони реалізували угоду з деякими (здається 5-ма) країнами ЄС про взаємне інформування про статки громадян (!!!) Туреччини в країнах ЄС.
Мова йде про активи.
За оцінкою, приховані за кордонами в банках ЄС активи дорівнюють 50 000 000 000 євро.
Тут вигода двобічна:
- країни ЄС (в основному Німеччина) хочуть ці активи оподаткувати і отримати за оцінками 10 000 000 000 євро;
- за законами Туреччини громадяни Туреччини зобов"язані платити податки з прибутків, отриманих як в Туреччині, так і за межами Туреччини.
Ось тут і цікаві для громадян Туреччини події.
А то дехто "біситься" від грошей - у минулому власник однієї футбольної команди купив в Каліфорнії віллу за 14 500 000 доларів...
Інші роблять розумніше: викуповують на березі Босфору старовинні - часів Османьскої імперії - маєтки... Провідомлялося, що викупили за час пандемії 35 таких об"єктів нерухомості, що дорівнює кількості за попередні 20 (!!!) років. Ціна - від 20 до 750 мільйонів турецьких лір (від 1,5 мільйона до 100 мільйонів доларів).
Точно не скажу, але якось там є, що громадянин Туреччини може добровільно все задекларувати та якийсь податок із закордоннних активів сплатити. Все одно знайдуть...
Іноземців в Туреччині ці негаразди не стосується.
Для ловідки: за даними ЦБ Туреччини тільки за 1 тиждень з 11 червня валютні депозити резидентів збільшилися на 1 мільярд 26 мільйонів долларів - до суми в 228,5 мільярдів доларів.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 24 чер, 2021 15:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 15:09

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Просто поржать: https://www.bbc.com/ukrainian/features-57565594
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 15:24

Я читал про этот "развод" - не уверен, что там правда написана.
Про 250 000.
В тексте по ссылке выше самый большой вопрос вызывает абзац:
"Тому для Джеймса не було несподіванкою, коли Ірина запропонувала незвичайну схему переказу 200 тисяч доларів "квартирних" грошей в Україну".
Для справки: лично разговаривал с одним иностранцем - он искал невесту в Восточной Европе - то он сказал, что солидные европейские сайты (я не знаю какие) предлагают данные "проверенных" и "надежных" невест - например, из Польши или Украины - примерно за 4000 евро.
Там в Европе вообще-то есть проблема: засилье арабов... уже "белую" и не найдешь...
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 16:01

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:В тексте по ссылке выше самый большой вопрос вызывает абзац:
"Тому для Джеймса не було несподіванкою, коли Ірина запропонувала незвичайну схему переказу 200 тисяч доларів "квартирних" грошей в Україну".

Такую операцию, казалось бы, можно провернуть только не приходя в сознание. Но мало ли какие есть люди и кому гормоны в голову как ударят. Там весь текст спрошлые перлы, чего стоит только "целомудренная дважды разведенка", которая "не верит в секс до свадьбы" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 16:23

  akurt написав:
  change_pm написав:зі. наразі Туречина проводить податкову амністію, подивіться, як вони це роблять і які у них цілі...

Десь місяць або два тому вони реалізували угоду з деякими (здається 5-ма) країнами ЄС про взаємне інформування про статки громадян (!!!) Туреччини в країнах ЄС.
Мова йде про активи.
За оцінкою, приховані за кордонами в банках ЄС активи дорівнюють 50 000 000 000 євро.
Тут вигода двобічна:
- країни ЄС (в основному Німеччина) хочуть ці активи оподаткувати і отримати за оцінками 10 000 000 000 євро;
- за законами Туреччини громадяни Туреччини зобов"язані платити податки з прибутків, отриманих як в Туреччині, так і за межами Туреччини.
Ось тут і цікаві для громадян Туреччини події.
А то дехто "біситься" від грошей - у минулому власник однієї футбольної команди купив в Каліфорнії віллу за 14 500 000 доларів...
Інші роблять розумніше: викуповують на березі Босфору старовинні - часів Османьскої імперії - маєтки... Провідомлялося, що викупили за час пандемії 35 таких об"єктів нерухомості, що дорівнює кількості за попередні 20 (!!!) років. Ціна - від 20 до 750 мільйонів турецьких лір (від 1,5 мільйона до 100 мільйонів доларів).
Точно не скажу, але якось там є, що громадянин Туреччини може добровільно все задекларувати та якийсь податок із закордоннних активів сплатити. Все одно знайдуть...
Іноземців в Туреччині ці негаразди не стосується.
Для ловідки: за даними ЦБ Туреччини тільки за 1 тиждень з 11 червня валютні депозити резидентів збільшилися на 1 мільярд 26 мільйонів долларів - до суми в 228,5 мільярдів доларів.

Я читав в статті, що можно навіть кеш в валізі декларувати, податків немає, головне, щоб грощі зайшли в Туречину - а вже в Туречині гроші будуть працювати, і отриманні прибутки будуть обкладатись податком...
https://www.aljazeera.com/economy/2021/ ... mnesty-law
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 16:46

Прийшов з пляжу ( температура води у Середземному морі +26.2 , на повітрі +28). Сижу, жую манго (мій улюблений сорт майя), читаю форум і тут БАЦ...НЕ ВІРЮ СВОЇМ ОЧАМ ...Акурт Воскрес!!! СВЯТ. СВЯТ. ПЕРЕХРЕСТИМОСЯ!!!🤭

І знову із своїми брехливими простинями, тільки вже чомусь про Аланію, яку до речі раніше НАЗИВАВ ТУРЕЦЬКИМ СЕЛОМ, НЕГІДНИМ НАВІТЬ ВІДВІДУВАННЯ НА КОРОТКИЙ ТЕРМІН, НЕ ТЕ ЩО ВЗАГАЛІ ТАМ КУПЛЯТИ НЕРУХОМІСТЬ. А ЩО СТАЛОСЯ ІЗ СЛАВЕТНОЮ АНТАЛІЄЮ? НЕВЖЕ ПЕРЕЇХАВ?
Востаннє редагувалось roberto dark в Чет 24 чер, 2021 16:58, всього редагувалось 1 раз.
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