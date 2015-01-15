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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 15:09

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Просто поржать: https://www.bbc.com/ukrainian/features-57565594
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 15:24

Я читал про этот "развод" - не уверен, что там правда написана.
Про 250 000.
В тексте по ссылке выше самый большой вопрос вызывает абзац:
"Тому для Джеймса не було несподіванкою, коли Ірина запропонувала незвичайну схему переказу 200 тисяч доларів "квартирних" грошей в Україну".
Для справки: лично разговаривал с одним иностранцем - он искал невесту в Восточной Европе - то он сказал, что солидные европейские сайты (я не знаю какие) предлагают данные "проверенных" и "надежных" невест - например, из Польши или Украины - примерно за 4000 евро.
Там в Европе вообще-то есть проблема: засилье арабов... уже "белую" и не найдешь...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 16:01

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:В тексте по ссылке выше самый большой вопрос вызывает абзац:
"Тому для Джеймса не було несподіванкою, коли Ірина запропонувала незвичайну схему переказу 200 тисяч доларів "квартирних" грошей в Україну".

Такую операцию, казалось бы, можно провернуть только не приходя в сознание. Но мало ли какие есть люди и кому гормоны в голову как ударят. Там весь текст спрошлые перлы, чего стоит только "целомудренная дважды разведенка", которая "не верит в секс до свадьбы" :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 16:23

  akurt написав:
  change_pm написав:зі. наразі Туречина проводить податкову амністію, подивіться, як вони це роблять і які у них цілі...

Десь місяць або два тому вони реалізували угоду з деякими (здається 5-ма) країнами ЄС про взаємне інформування про статки громадян (!!!) Туреччини в країнах ЄС.
Мова йде про активи.
За оцінкою, приховані за кордонами в банках ЄС активи дорівнюють 50 000 000 000 євро.
Тут вигода двобічна:
- країни ЄС (в основному Німеччина) хочуть ці активи оподаткувати і отримати за оцінками 10 000 000 000 євро;
- за законами Туреччини громадяни Туреччини зобов"язані платити податки з прибутків, отриманих як в Туреччині, так і за межами Туреччини.
Ось тут і цікаві для громадян Туреччини події.
А то дехто "біситься" від грошей - у минулому власник однієї футбольної команди купив в Каліфорнії віллу за 14 500 000 доларів...
Інші роблять розумніше: викуповують на березі Босфору старовинні - часів Османьскої імперії - маєтки... Провідомлялося, що викупили за час пандемії 35 таких об"єктів нерухомості, що дорівнює кількості за попередні 20 (!!!) років. Ціна - від 20 до 750 мільйонів турецьких лір (від 1,5 мільйона до 100 мільйонів доларів).
Точно не скажу, але якось там є, що громадянин Туреччини може добровільно все задекларувати та якийсь податок із закордоннних активів сплатити. Все одно знайдуть...
Іноземців в Туреччині ці негаразди не стосується.
Для ловідки: за даними ЦБ Туреччини тільки за 1 тиждень з 11 червня валютні депозити резидентів збільшилися на 1 мільярд 26 мільйонів долларів - до суми в 228,5 мільярдів доларів.

Я читав в статті, що можно навіть кеш в валізі декларувати, податків немає, головне, щоб грощі зайшли в Туречину - а вже в Туречині гроші будуть працювати, і отриманні прибутки будуть обкладатись податком...
https://www.aljazeera.com/economy/2021/ ... mnesty-law
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 17:37

  flyman написав:
  juristkostya написав:
  change_pm написав:Звичайно читали...

Мені цікаво, шо висновки в статті зроблено бувшим керівником податкової, він то точна знає, як внутрішні листи і накази в податковій клали болт на закони і трактування.

Тому висновкам того парніши я вірю...

Если не сложно, поясните, чем ситуация для человека, который не подал добровольную декларацию (автоматически признан подтвердившим уплату налогов), будет отличаться от нынешней.

Гроші люблять тишину. І так на кіпіші із 2 роком короно кризи і безпрецендентим "пом"ягшенням".

А тут що не день нові ініціативи "відібрати та поділити".
Так щоб там що не писали, щоб на ліпше було для пересіченого не очікую.

Спасибо за мнение. Итак, уже двое, кто проект не читал, но статье верит.
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 18:47

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Болгарія - відпала зразу. Холодне море, совдепія, хамство, бруд і типу європа. Родичі таки там купили. Років три тому. Досі не добудували їм, безупішно судяться. А в туреччині в когтракті прописана щомімячна неустойка за таке.

WAT
акурт, чому ви не любите Болгарію?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 22:40

  roberto dark написав: Сижу, жую манго (мій улюблений сорт майя), читаю форум і тут БАЦ...НЕ ВІРЮ СВОЇМ ОЧАМ ...Акурт Воскрес!!! СВЯТ. СВЯТ. ПЕРЕХРЕСТИМОСЯ!!!🤭


Свою ветку проср.... в припадках.Обиделся "маленький мальчик",губки надул и теперь вот сюда перебрался.
Акурт,не берите дурного в голову и тяжелого в руки,попросите нашего "безликого" модератора открыть Ваше детище,Ваших постов там не хватает.Хоть Вы и любите прибрехать конечно :lol: ,но я лично человек не злопамятный и от Ваших постов польза форуму все же есть какая-никакая :lol: Украинцы не должны обижать друг друга и друг на друга обижаться всерьез :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 18:19

Вітаю) Написала огляд про ціни на оренду квартир в Україні, може вам стане у нагоді інформація, для порівняння) Гарних вихідних! https://finance.ua/ua/saving/kvartiry-u ... ut-deshevo
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