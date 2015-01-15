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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 чер, 2021 13:03
demichh написав:
А что случилось с веткой акурта?Зачем закрыли
, эту тоже закроют?
Закрили, щоб люди не показували, наскільки моральні якості деякої частини людства прогнили...
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