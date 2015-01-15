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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 213214215216
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 13:03

  demichh написав:А что случилось с веткой акурта?
Зачем закрыли, эту тоже закроют?

Закрили, щоб люди не показували, наскільки моральні якості деякої частини людства прогнили...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 14:53

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один з коментів під відео:
We are looking to buy our first house and are finding it really difficult in the Midlands, what we had saved for a deposit of 10% is now not enough for the type of house in the location we want, prices seem to have risen by 30,000 on average :(
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 15:03

  change_pm написав:
  demichh написав:А что случилось с веткой акурта?
Зачем закрыли, эту тоже закроют?

Закрили, щоб люди не показували, наскільки моральні якості деякої частини людства прогнили...

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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 19:16

  change_pm написав:
  demichh написав:А что случилось с веткой акурта?
Зачем закрыли, эту тоже закроют?

Закрили, щоб люди не показували, наскільки моральні якості деякої частини людства прогнили...


Браво change_pm!!! Ставлю вам жирный + впервые за все время вашего флудерства, который я наблюдал на форуме. И правда о прогнившем Акурте и себе лично, прямо в точку сказали. Всегда приятно, когда люди признают свои недостатки, даже если слишком поздно.
roberto dark
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