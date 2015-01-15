Закрили, щоб люди не показували, наскільки моральні якості деякої частини людства прогнили...
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Додано: Суб 26 чер, 2021 13:03
Додано: Суб 26 чер, 2021 14:53
Ознайомимось...
один з коментів під відео:
Додано: Суб 26 чер, 2021 15:03
Додано: Суб 26 чер, 2021 19:16
Браво change_pm!!! Ставлю вам жирный + впервые за все время вашего флудерства, который я наблюдал на форуме. И правда о прогнившем Акурте и себе лично, прямо в точку сказали. Всегда приятно, когда люди признают свои недостатки, даже если слишком поздно.
Додано: Суб 26 чер, 2021 20:32
МАУ-это еще цветочки! Должен даже признать,вполне..."терпимая" по украинским меркам компания,хотя конечно в данном случае-поступили по скотски однозначно. Вот кадр еще тот-SkyUp!! Ни в коем случае,подчеркиваю-никогда и ни в коем случае не покупайте там билетов-денег назад не увидите,потому что рейсы отменяют регулярно.Я в прошлом году,на этих тварей две жалобы в Державиаслужбу писал,угораздило вляпаться..Вернули через три месяца-как самому гавкучему очевидно,чисто чтоб не пиз.....Откровенные аферисты под крышей Державиаслужбы Украины,других вариантов нет,почему это скотскую контору аферистов до сих пор не закрыли и не расформировали за многочисленные вопиющие нарущения,но эта компания,рано или поздно объявит себя банкротом,чтобы списать все долги и претензии-однозначно.Кто любопытен-вот,почитайте отзывы реальных людей о бизнесе по Украински-
Не ведитесь ни на дешевизну,ни на мнимые удобства и многочисленные маршруты-их нет,все отменяется и перетрахивается регулярно,деньги при этом-людям обратно не возвращают,как это делают обычно все уважающие себя авиакомпании.Забудьте!Тем более,альтернативу можно всегда найти не намного дороже,а порой....даже дешевле.
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