Додано: Суб 26 чер, 2021 20:32

change_pm написав: Я давно поняв, що МАУ - "цукерка", ще коли попав (довго вилітав) на банкрутство Аеросвіта (хто такий старий, як я - пам"ятає)...

Я давно поняв, що МАУ - "цукерка", ще коли попав (довго вилітав) на банкрутство Аеросвіта (хто такий старий, як я - пам"ятає)...

МАУ-это еще цветочки! Должен даже признать,вполне..."терпимая" по украинским меркам компания,хотя конечно в данном случае-поступили по скотски однозначно. Вот кадр еще тот-SkyUp!! Ни в коем случае,подчеркиваю-никогда и ни в коем случае не покупайте там билетов-денег назад не увидите,потому что рейсы отменяют регулярно.Я в прошлом году,на этих тварей две жалобы в Державиаслужбу писал,угораздило вляпаться..Вернули через три месяца-как самому гавкучему очевидно,чисто чтоб не пиз.....Откровенные аферисты под крышей Державиаслужбы Украины,других вариантов нет,почему это скотскую контору аферистов до сих пор не закрыли и не расформировали за многочисленные вопиющие нарущения,но эта компания,рано или поздно объявит себя банкротом,чтобы списать все долги и претензии-однозначно.Кто любопытен-вот,почитайте отзывы реальных людей о бизнесе по Украински-Не ведитесь ни на дешевизну,ни на мнимые удобства и многочисленные маршруты-их нет,все отменяется и перетрахивается регулярно,деньги при этом-людям обратно не возвращают,как это делают обычно все уважающие себя авиакомпании.Забудьте!Тем более,альтернативу можно всегда найти не намного дороже,а порой....даже дешевле.