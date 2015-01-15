Ось приклад
Буханка хліба в 2020 - 14 грн. (0,5 дол США)
Буханка хліба в 2021 - 19 грн. (0,7 дол США)
IT-шники і заробітчани напряглись.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 чер, 2021 06:46
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: Пон 28 чер, 2021 07:53
Бро, я на своїй шкурі це відчув - коли пару років тому, через ревал і інфлец вна неньці почав витрачати на 25% в баксі більше на навчання дитини в школі...
+ комунальні + все інше вже дороче, ніж в тій же Пільше...
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|