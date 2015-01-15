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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 214215216217
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 06:46

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  change_pm написав:Зара ти отримуючи з.п.шку в баксі і витрачаючи ці бакси в Україні, узнаєш, як при стабільному курсі гривні, витрачати на 20% більше баксів...

Ось приклад
Буханка хліба в 2020 - 14 грн. (0,5 дол США)
Буханка хліба в 2021 - 19 грн. (0,7 дол США)
IT-шники і заробітчани напряглись.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 07:53

  BIGor написав:
  change_pm написав:Зара ти отримуючи з.п.шку в баксі і витрачаючи ці бакси в Україні, узнаєш, як при стабільному курсі гривні, витрачати на 20% більше баксів...

Ось приклад
Буханка хліба в 2020 - 14 грн. (0,5 дол США)
Буханка хліба в 2021 - 19 грн. (0,7 дол США)
IT-шники і заробітчани напряглись.

Бро, я на своїй шкурі це відчув - коли пару років тому, через ревал і інфлец вна неньці почав витрачати на 25% в баксі більше на навчання дитини в школі...

+ комунальні + все інше вже дороче, ніж в тій же Пільше...
change_pm
 
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