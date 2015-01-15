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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 чер, 2021 06:46
change_pm написав:
Зара ти отримуючи з.п.шку в баксі і витрачаючи ці бакси в Україні, узнаєш, як при стабільному курсі гривні, витрачати на 20% більше баксів...
Ось приклад
Буханка хліба в 2020 - 14 грн. (0,5
дол США)
Буханка хліба в 2021 - 19 грн. (0,7
дол США)
IT-шники і заробітчани напряглись.
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Додано: Пон 28 чер, 2021 07:53
BIGor написав:
Ось приклад
change_pm написав:
Зара ти отримуючи з.п.шку в баксі і витрачаючи ці бакси в Україні, узнаєш, як при стабільному курсі гривні, витрачати на 20% більше баксів...
Буханка хліба в 2020 - 14 грн. (0,5
дол США)
Буханка хліба в 2021 - 19 грн. (0,7
дол США)
IT-шники і заробітчани напряглись.
Бро, я на своїй шкурі це відчув - коли пару років тому, через ревал і інфлец вна неньці почав витрачати на 25% в баксі більше на навчання дитини в школі...
+ комунальні + все інше вже дороче, ніж в тій же Пільше...
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Додано: Пон 28 чер, 2021 11:45
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change_pm
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