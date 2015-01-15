Ось приклад
Буханка хліба в 2020 - 14 грн. (0,5 дол США)
Буханка хліба в 2021 - 19 грн. (0,7 дол США)
IT-шники і заробітчани напряглись.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 чер, 2021 06:46
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: Пон 28 чер, 2021 07:53
Бро, я на своїй шкурі це відчув - коли пару років тому, через ревал і інфлец вна неньці почав витрачати на 25% в баксі більше на навчання дитини в школі...
+ комунальні + все інше вже дороче, ніж в тій же Пільше...
Додано: Пон 28 чер, 2021 11:45
Залякують... хаха...
Додано: Пон 28 чер, 2021 13:46
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Навіть і не знаю, що тобі сказати....
Верніше знаю
Зара ти отримуючи з.п.шку в баксі і витрачаючи ці бакси в Україні, узнаєш, як при стабільному курсі гривні, витрачати на 20% більше баксів...
Бо інфлец
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Ще недавно на хайпі опоголізму думав, підняти витрати "для себе, але для життя", на осінь до 4000 грн. місяць, але поки, вписю в старий сценарій біля $125 в місяць. Побачим чипідрісне.
Наразі:
ніштяки з Аліекспреса вже не купую, достатньо раніше набрав,
аналогічно із взуттям, минолого року затарився із запасом,
за мобільний зв"язок, писав у темі КРЖН, вистачає акційних няшок, теж витрат 0,
іноді користуюсь ГТ, раз чи два в тиждень,
цукор на закрутки ще є позаминулорішний, і купа недоїджених закруток на час ВПЦ.
і т.д.
А от із ремонтами, от можу відчути інфлєц.
Весною скидалися на зтяжку від забудовника, то було спочатку 200 грн м2, потім 220, а зараз, хто тоді не встиг, вже 280.
Але, "моряки об этом не грустят" (с).
Як пише Успіх - "орендавець заплатить за все".
Додано: Пон 28 чер, 2021 15:54
Правда насчёт сети кинотератров "есть мнение", что положение исправится, т.к. "пандемию" "перемогли"
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