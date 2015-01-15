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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 214215216217
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 06:46

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  change_pm написав:Зара ти отримуючи з.п.шку в баксі і витрачаючи ці бакси в Україні, узнаєш, як при стабільному курсі гривні, витрачати на 20% більше баксів...

Ось приклад
Буханка хліба в 2020 - 14 грн. (0,5 дол США)
Буханка хліба в 2021 - 19 грн. (0,7 дол США)
IT-шники і заробітчани напряглись.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 07:53

  BIGor написав:
  change_pm написав:Зара ти отримуючи з.п.шку в баксі і витрачаючи ці бакси в Україні, узнаєш, як при стабільному курсі гривні, витрачати на 20% більше баксів...

Ось приклад
Буханка хліба в 2020 - 14 грн. (0,5 дол США)
Буханка хліба в 2021 - 19 грн. (0,7 дол США)
IT-шники і заробітчани напряглись.

Бро, я на своїй шкурі це відчув - коли пару років тому, через ревал і інфлец вна неньці почав витрачати на 25% в баксі більше на навчання дитини в школі...

+ комунальні + все інше вже дороче, ніж в тій же Пільше...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 11:45

Залякують... хаха...

Податкова амністія завершиться масовими протестами

https://gazeta.ua/articles/economics/_p ... st/1039593
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 13:46

quote="5251867:change_pm"
--------
  flyman написав:
  change_pm написав:
Turkey’s economy is expected to have grown around 20% in the second quarter of this year and will expand more in 2021 than the government forecast of 5.8%, Treasury and Finance Minister Lütfi Elvan said Friday.

The strong rate of growth in the second quarter will largely be thanks to the so-called base effect due to a nearly 10% contraction in the April-June period of 2020.

https://www.dailysabah.com/business/eco ... n-q2-elvan

зі. і задам таке питання, а як там у ... :?: :mrgreen:

USDTRY 8,77
Росте

Навіть і не знаю, що тобі сказати....

Верніше знаю :mrgreen:

Зара ти отримуючи з.п.шку в баксі і витрачаючи ці бакси в Україні, узнаєш, як при стабільному курсі гривні, витрачати на 20% більше баксів...

Бо інфлец :lol:
------

Ще недавно на хайпі опоголізму думав, підняти витрати "для себе, але для життя", на осінь до 4000 грн. місяць, але поки, вписю в старий сценарій біля $125 в місяць. Побачим чипідрісне.


Наразі:
ніштяки з Аліекспреса вже не купую, достатньо раніше набрав,
аналогічно із взуттям, минолого року затарився із запасом,
за мобільний зв"язок, писав у темі КРЖН, вистачає акційних няшок, теж витрат 0,
іноді користуюсь ГТ, раз чи два в тиждень,
цукор на закрутки ще є позаминулорішний, і купа недоїджених закруток на час ВПЦ.
і т.д.

А от із ремонтами, от можу відчути інфлєц.

Весною скидалися на зтяжку від забудовника, то було спочатку 200 грн м2, потім 220, а зараз, хто тоді не встиг, вже 280.

Але, "моряки об этом не грустят" (с).
Як пише Успіх - "орендавець заплатить за все".
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 16:03

  change_pm написав:
  BIGor написав:
  change_pm написав:Зара ти отримуючи з.п.шку в баксі і витрачаючи ці бакси в Україні, узнаєш, як при стабільному курсі гривні, витрачати на 20% більше баксів...

Ось приклад
Буханка хліба в 2020 - 14 грн. (0,5 дол США)
Буханка хліба в 2021 - 19 грн. (0,7 дол США)
IT-шники і заробітчани напряглись.

Бро, я на своїй шкурі це відчув - коли пару років тому, через ревал і інфлец вна неньці почав витрачати на 25% в баксі більше на навчання дитини в школі...

+ комунальні + все інше вже дороче, ніж в тій же Пільше...

В Чехії теж спостерігаємо інфлєц крони по цінам в супермаркеті.
Причина: інфляція долара (і, в меншому ступені, євро), я про це писав в паралельній темі стосовно солідного зростання зп в ойті.
ЗІ про комуналь в Польщі - дуже сумнівно. Панельна трьошка в Празі, утеплена, реконструйована, взимку батареї майже не вмикалися - приблизно 3 тис корун в місяць (12 місяців в рік, тут середнє платять, а потім коригують). По факту за рік - 1700 доларів суто комуналь.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 16:50

Очередной антирекорд. С конца марта почти 100 убыточных компаний привлекли капитал посредством дополнительного размещения и это в 2 раза больше количества прибыльных предприятий, которые сделали тоже самое. А за последние 12 месяцев допэмиссию провели 750 убыточных компаний.

Вот есть например сеть кинотеатров AMC, чья выручка упала в 11 раз с 2019 года до $450 миллионов, а чистый убыток вырос в 15 раз за тот же период до $3 миллиардов. Всё было на грани банкротства, но толпа розничных инвесторов разгоняет капитализацию AMC многократно.

Руководство смотрит на это и решает выпустить ещё кучу бумаг на $1.25 ярда. Мне кажется, совет директоров принимал решение об SPO под предлогом «а прикинь реально купят?». И вы прикиньте — они покупают!


https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-27/record-stock-sales-from-money-losing-firms-ring-the-alarm-bells

По сети кинотеатров "есть мнение", что их дела поправятся, т.к. "пандемию" "перемогли"
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 17:17

quote="5252054:Рыба-сом"

-----

  change_pm написав:
  BIGor написав:
  change_pm написав:Зара ти отримуючи з.п.шку в баксі і витрачаючи ці бакси в Україні, узнаєш, як при стабільному курсі гривні, витрачати на 20% більше баксів...

Ось приклад
Буханка хліба в 2020 - 14 грн. (0,5 дол США)
Буханка хліба в 2021 - 19 грн. (0,7 дол США)
IT-шники і заробітчани напряглись.

Бро, я на своїй шкурі це відчув - коли пару років тому, через ревал і інфлец вна неньці почав витрачати на 25% в баксі більше на навчання дитини в школі...

+ комунальні + все інше вже дороче, ніж в тій же Пільше...

В Чехії теж спостерігаємо інфлєц крони по цінам в супермаркеті.
Причина: інфляція долара (і, в меншому ступені, євро), я про це писав в паралельній темі стосовно солідного зростання зп в ойті.
ЗІ про комуналь в Польщі - дуже сумнівно. Панельна трьошка в Празі, утеплена, реконструйована, взимку батареї майже не вмикалися - приблизно 3 тис корун в місяць (12 місяців в рік, тут середнє платять, а потім коригують). По факту за рік - 1700 доларів суто комуналь.[/quote]

-----

чому ойтішнегів хвилює інфляція багса?
тримаєте в матрасах чемодани доларового кеша?

З іншого боку відкриваються перспектива окуєнних рейтів в інвойсах клієнтів, хаба нє?

От вище писав, що витрачав $125 в місяць "на себе, а не на щось інше або когось іншого", а з осені думаю чи підрісне до $150 (20%), чи троха менше.
Але рейти уже пігнав до гУри.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 17:20

  Вкладчик1234 написав:
Очередной антирекорд. С конца марта почти 100 убыточных компаний привлекли капитал посредством дополнительного размещения и это в 2 раза больше количества прибыльных предприятий, которые сделали тоже самое. А за последние 12 месяцев допэмиссию провели 750 убыточных компаний.

Вот есть например сеть кинотеатров AMC, чья выручка упала в 11 раз с 2019 года до $450 миллионов, а чистый убыток вырос в 15 раз за тот же период до $3 миллиардов. Всё было на грани банкротства, но толпа розничных инвесторов разгоняет капитализацию AMC многократно.

Руководство смотрит на это и решает выпустить ещё кучу бумаг на $1.25 ярда. Мне кажется, совет директоров принимал решение об SPO под предлогом «а прикинь реально купят?». И вы прикиньте — они покупают!


https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-27/record-stock-sales-from-money-losing-firms-ring-the-alarm-bells

По сети кинотеатров "есть мнение", что их дела поправятся, т.к. "пандемию" "перемогли"

це так звані мем-стнонкс, там бразери з бриліантовими ручками ганяють памп&дамп не гірше як на шиткоєнах
flyman
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