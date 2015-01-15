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Turkey’s economy is expected to have grown around 20% in the second quarter of this year and will expand more in 2021 than the government forecast of 5.8%, Treasury and Finance Minister Lütfi Elvan said Friday.
The strong rate of growth in the second quarter will largely be thanks to the so-called base effect due to a nearly 10% contraction in the April-June period of 2020.
Зара ти отримуючи з.п.шку в баксі і витрачаючи ці бакси в Україні, узнаєш, як при стабільному курсі гривні, витрачати на 20% більше баксів...
Бо інфлец ------
Ще недавно на хайпі опоголізму думав, підняти витрати "для себе, але для життя", на осінь до 4000 грн. місяць, але поки, вписю в старий сценарій біля $125 в місяць. Побачим чипідрісне.
Наразі: ніштяки з Аліекспреса вже не купую, достатньо раніше набрав, аналогічно із взуттям, минолого року затарився із запасом, за мобільний зв"язок, писав у темі КРЖН, вистачає акційних няшок, теж витрат 0, іноді користуюсь ГТ, раз чи два в тиждень, цукор на закрутки ще є позаминулорішний, і купа недоїджених закруток на час ВПЦ. і т.д.
А от із ремонтами, от можу відчути інфлєц.
Весною скидалися на зтяжку від забудовника, то було спочатку 200 грн м2, потім 220, а зараз, хто тоді не встиг, вже 280.
Але, "моряки об этом не грустят" (с). Як пише Успіх - "орендавець заплатить за все".
change_pm написав:Зара ти отримуючи з.п.шку в баксі і витрачаючи ці бакси в Україні, узнаєш, як при стабільному курсі гривні, витрачати на 20% більше баксів...
Ось приклад Буханка хліба в 2020 - 14 грн. (0,5 дол США) Буханка хліба в 2021 - 19 грн. (0,7 дол США) IT-шники і заробітчани напряглись.
Бро, я на своїй шкурі це відчув - коли пару років тому, через ревал і інфлец вна неньці почав витрачати на 25% в баксі більше на навчання дитини в школі...
+ комунальні + все інше вже дороче, ніж в тій же Пільше...
В Чехії теж спостерігаємо інфлєц крони по цінам в супермаркеті. Причина: інфляція долара (і, в меншому ступені, євро), я про це писав в паралельній темі стосовно солідного зростання зп в ойті. ЗІ про комуналь в Польщі - дуже сумнівно. Панельна трьошка в Празі, утеплена, реконструйована, взимку батареї майже не вмикалися - приблизно 3 тис корун в місяць (12 місяців в рік, тут середнє платять, а потім коригують). По факту за рік - 1700 доларів суто комуналь.
Очередной антирекорд. С конца марта почти 100 убыточных компаний привлекли капитал посредством дополнительного размещения и это в 2 раза больше количества прибыльных предприятий, которые сделали тоже самое. А за последние 12 месяцев допэмиссию провели 750 убыточных компаний.
Вот есть например сеть кинотеатров AMC, чья выручка упала в 11 раз с 2019 года до $450 миллионов, а чистый убыток вырос в 15 раз за тот же период до $3 миллиардов. Всё было на грани банкротства, но толпа розничных инвесторов разгоняет капитализацию AMC многократно.
Руководство смотрит на это и решает выпустить ещё кучу бумаг на $1.25 ярда. Мне кажется, совет директоров принимал решение об SPO под предлогом «а прикинь реально купят?». И вы прикиньте — они покупают!
change_pm написав:Зара ти отримуючи з.п.шку в баксі і витрачаючи ці бакси в Україні, узнаєш, як при стабільному курсі гривні, витрачати на 20% більше баксів...
Ось приклад Буханка хліба в 2020 - 14 грн. (0,5 дол США) Буханка хліба в 2021 - 19 грн. (0,7 дол США) IT-шники і заробітчани напряглись.
Бро, я на своїй шкурі це відчув - коли пару років тому, через ревал і інфлец вна неньці почав витрачати на 25% в баксі більше на навчання дитини в школі...
+ комунальні + все інше вже дороче, ніж в тій же Пільше...
В Чехії теж спостерігаємо інфлєц крони по цінам в супермаркеті. Причина: інфляція долара (і, в меншому ступені, євро), я про це писав в паралельній темі стосовно солідного зростання зп в ойті. ЗІ про комуналь в Польщі - дуже сумнівно. Панельна трьошка в Празі, утеплена, реконструйована, взимку батареї майже не вмикалися - приблизно 3 тис корун в місяць (12 місяців в рік, тут середнє платять, а потім коригують). По факту за рік - 1700 доларів суто комуналь.[/quote]
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чому ойтішнегів хвилює інфляція багса? тримаєте в матрасах чемодани доларового кеша?
З іншого боку відкриваються перспектива окуєнних рейтів в інвойсах клієнтів, хаба нє?
От вище писав, що витрачав $125 в місяць "на себе, а не на щось інше або когось іншого", а з осені думаю чи підрісне до $150 (20%), чи троха менше. Але рейти уже пігнав до гУри.
Очередной антирекорд. С конца марта почти 100 убыточных компаний привлекли капитал посредством дополнительного размещения и это в 2 раза больше количества прибыльных предприятий, которые сделали тоже самое. А за последние 12 месяцев допэмиссию провели 750 убыточных компаний.
Вот есть например сеть кинотеатров AMC, чья выручка упала в 11 раз с 2019 года до $450 миллионов, а чистый убыток вырос в 15 раз за тот же период до $3 миллиардов. Всё было на грани банкротства, но толпа розничных инвесторов разгоняет капитализацию AMC многократно.
Руководство смотрит на это и решает выпустить ещё кучу бумаг на $1.25 ярда. Мне кажется, совет директоров принимал решение об SPO под предлогом «а прикинь реально купят?». И вы прикиньте — они покупают!