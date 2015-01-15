Ось приклад
Буханка хліба в 2020 - 14 грн. (0,5 дол США)
Буханка хліба в 2021 - 19 грн. (0,7 дол США)
IT-шники і заробітчани напряглись.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 чер, 2021 06:46
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: Пон 28 чер, 2021 07:53
Бро, я на своїй шкурі це відчув - коли пару років тому, через ревал і інфлец вна неньці почав витрачати на 25% в баксі більше на навчання дитини в школі...
+ комунальні + все інше вже дороче, ніж в тій же Пільше...
Додано: Пон 28 чер, 2021 11:45
Залякують... хаха...
Додано: Пон 28 чер, 2021 13:46
quote="5251867:change_pm"
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Навіть і не знаю, що тобі сказати....
Верніше знаю
Зара ти отримуючи з.п.шку в баксі і витрачаючи ці бакси в Україні, узнаєш, як при стабільному курсі гривні, витрачати на 20% більше баксів...
Бо інфлец
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Ще недавно на хайпі опоголізму думав, підняти витрати "для себе, але для життя", на осінь до 4000 грн. місяць, але поки, вписю в старий сценарій біля $125 в місяць. Побачим чипідрісне.
Наразі:
ніштяки з Аліекспреса вже не купую, достатньо раніше набрав,
аналогічно із взуттям, минолого року затарився із запасом,
за мобільний зв"язок, писав у темі КРЖН, вистачає акційних няшок, теж витрат 0,
іноді користуюсь ГТ, раз чи два в тиждень,
цукор на закрутки ще є позаминулорішний, і купа недоїджених закруток на час ВПЦ.
і т.д.
А от із ремонтами, от можу відчути інфлєц.
Весною скидалися на зтяжку від забудовника, то було спочатку 200 грн м2, потім 220, а зараз, хто тоді не встиг, вже 280.
Але, "моряки об этом не грустят" (с).
Як пише Успіх - "орендавець заплатить за все".
Додано: Пон 28 чер, 2021 16:03
В Чехії теж спостерігаємо інфлєц крони по цінам в супермаркеті.
Причина: інфляція долара (і, в меншому ступені, євро), я про це писав в паралельній темі стосовно солідного зростання зп в ойті.
ЗІ про комуналь в Польщі - дуже сумнівно. Панельна трьошка в Празі, утеплена, реконструйована, взимку батареї майже не вмикалися - приблизно 3 тис корун в місяць (12 місяців в рік, тут середнє платять, а потім коригують). По факту за рік - 1700 доларів суто комуналь.
Додано: Пон 28 чер, 2021 17:17
quote="5252054:Рыба-сом"
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В Чехії теж спостерігаємо інфлєц крони по цінам в супермаркеті.
Причина: інфляція долара (і, в меншому ступені, євро), я про це писав в паралельній темі стосовно солідного зростання зп в ойті.
ЗІ про комуналь в Польщі - дуже сумнівно. Панельна трьошка в Празі, утеплена, реконструйована, взимку батареї майже не вмикалися - приблизно 3 тис корун в місяць (12 місяців в рік, тут середнє платять, а потім коригують). По факту за рік - 1700 доларів суто комуналь.[/quote]
-----
чому ойтішнегів хвилює інфляція багса?
тримаєте в матрасах чемодани доларового кеша?
З іншого боку відкриваються перспектива окуєнних рейтів в інвойсах клієнтів, хаба нє?
От вище писав, що витрачав $125 в місяць "на себе, а не на щось інше або когось іншого", а з осені думаю чи підрісне до $150 (20%), чи троха менше.
Але рейти уже пігнав до гУри.
Додано: Пон 28 чер, 2021 17:57
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Щодо інфляції - це так, загальні роздуми про природу росту цін та зп, і не тільки в Україні, як я написав.
ЗІ 125 доларів - це сильно! До життя на старості на укропенсію вже готові
Додано: Пон 28 чер, 2021 18:02
завжди готовий.
тут ще має бути від Польщі 200 злотих із індексацією відносно 2017
та ще думаю, може після всього того коронобєсія майнти в Германію (а може в США) і там ще на пенсійному фонді що наколядувати.
з світу по нитці, і пенсія для життя на пенсії на Філіпінах.
До речі, в ютубах пишуть, що Вєтнам та Джапан скурвилися, білих людей нах-нах виганяють. Тай туди ж (хоча трансвестити і так мене не приваблювали, да фіг з ним).
Зі, якщо житло є (цоколь чи кавалірка) то 125 баків на базові потреби вистачає.
з.з.і.
з десяток ойро роботодавець накинув на компенсацію затрат на інтернет та електрику, дрібниці, а приємно. Навіть не знаю, тепер як пишу на форумі, то зловживаю "службовим інтренетом", що кажуть євродирективи?
Ще захотіли фотку робочого місця для оцінки ризиків, чи не порушені вимоги Директив ЄС до ергономіки та захисту праці для віддалених працівників.
Правда в мене козирний туз є: "лев, тобто ЄС, ти риб не чіпай".
Хоча, можна, думаю, ще монітор і крісло офісне отримати за рахунок клієнта.
Додано: Пон 28 чер, 2021 18:55
По сети кинотеатров "есть мнение", что их дела поправятся, т.к. "пандемию" "перемогли"
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