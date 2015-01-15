Додано: Пон 28 чер, 2021 18:02

Рыба-сом написав: flyman написав: чому ойтішнегів хвилює інфляція багса?

тримаєте в матрасах чемодани доларового кеша?



З іншого боку відкриваються перспектива окуєнних рейтів в інвойсах клієнтів, хаба нє?



От вище писав, що витрачав $125 в місяць "на себе, а не на щось інше або когось іншого", а з осені думаю чи підрісне до $150 (20%), чи троха менше.

Але рейти уже пігнав до гУри. чому ойтішнегів хвилює інфляція багса?тримаєте в матрасах чемодани доларового кеша?З іншого боку відкриваються перспектива окуєнних рейтів в інвойсах клієнтів, хаба нє?От вище писав, що витрачав $125 в місяць "на себе, а не на щось інше або когось іншого", а з осені думаю чи підрісне до $150 (20%), чи троха менше.Але рейти уже пігнав до гУри.

Щодо інфляції - це так, загальні роздуми про природу росту цін та зп, і не тільки в Україні, як я написав.



ЗІ 125 доларів - це сильно! До життя на старості на укропенсію вже готові Щодо інфляції - це так, загальні роздуми про природу росту цін та зп, і не тільки в Україні, як я написав.ЗІ 125 доларів - це сильно! До життя на старості на укропенсію вже готові

завжди готовий.тут ще має бути від Польщі 200 злотих із індексацією відносно 2017та ще думаю, може після всього того коронобєсія майнти в Германію (а може в США) і там ще на пенсійному фонді що наколядувати.з світу по нитці, і пенсія для життя на пенсії на Філіпінах.До речі, в ютубах пишуть, що Вєтнам та Джапан скурвилися, білих людей нах-нах виганяють. Тай туди ж (хоча трансвестити і так мене не приваблювали, да фіг з ним).Зі, якщо житло є (цоколь чи кавалірка) то 125 баків на базові потреби вистачає.з.з.і.з десяток ойро роботодавець накинув на компенсацію затрат на інтернет та електрику, дрібниці, а приємно. Навіть не знаю, тепер як пишу на форумі, то зловживаю "службовим інтренетом", що кажуть євродирективи?Ще захотіли фотку робочого місця для оцінки ризиків, чи не порушені вимоги Директив ЄС до ергономіки та захисту праці для віддалених працівників.Правда в мене козирний туз є: "лев, тобто ЄС, ти риб не чіпай".Хоча, можна, думаю, ще монітор і крісло офісне отримати за рахунок клієнта.